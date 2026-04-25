Мамаев считает, что лидер РПЛ еще поменяется до конца сезона

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.64
П2
2.66
Футбол. Премьер-лига
14:30
Ростов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.50
П2
3.80
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.36
П2
3.80
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.11
П2
3.64
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.12
П2
5.60
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.37
П2
3.55
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.83
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Кельн
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.00
П2
1.92
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.47
П2
3.10
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.69
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.73
П2
3.05
Футбол. Англия
17:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.73
П2
5.90
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.43
П2
3.15
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.72
X
4.19
П2
1.71
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
17:15
Хетафе
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.33
X
3.99
П2
1.68
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.37
X
3.27
П2
2.31
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.31
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.51
Футбол. Германия
19:30
Гамбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.28
П2
1.76
Футбол. Испания
19:30
Валенсия
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.46
П2
3.55
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.25
X
7.07
П2
1.25
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.00
П2
3.13
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
4
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Ланс
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2

Мамаев считает, что лидер РПЛ еще поменяется до конца сезона

За четыре тура до финиша чемпионата лидирует «Краснодар», «Зенит» уступает один балл.

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 27, 26.04.2026, 17:00
Краснодар
-
Динамо Мх
-

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Лидер Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) может поменяться один или два раза до окончания сезона. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе ЦСКА Павел Мамаев.

Перед 27-м туром РПЛ лидером таблицы с 57 очками является «Краснодар». Вторым идет петербургский «Зенит» (56).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 27, 26.04.2026, 19:30
Зенит
-
Ахмат
-

«Чемпионская гонка будет интересной. Я думаю, что еще ни раз, может быть, ни два поменяется лидер. У всех будут тяжелые матчи, потому что “Краснодар” и “Зенит” будут играть, может быть, не со столь сильными соперниками, но с теми командами, которым кровь из носа нужны очки, чтобы остаться в премьер-лиге, — сказал Мамаев. — А такие игры в какой-то степени еще тяжелее. Я думаю, что предстоит очень интересная концовка. Не знаю, как сложится. Как болельщику хотелось бы, чтобы развязка наступила после последнего тура. А так, может сложиться, что кто-то за тур, за два станет чемпионом. У меня как такого фаворита нет. Но есть желание, которое озвучивал в начале сезона, чтобы “Краснодар” повторил свой успех».

В ближайшем туре «Краснодар» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», «Зенит» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 27461 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти