Глава РПЛ Алаев: Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос касательно качества судейства в матчах чемпионата.
— Как вы оцените главную тему российского футбола — Мажич и судейство?
— Категорически с вами не согласен. Главная тема российского футбола — очередная феноменальная концовка чемпионата. Борьба за чемпионство, призовые, чтобы остаться в лиге — это главное, что происходит. И даже не лимит.
Я не буду давать оценку работе Мажича, а скажу лишь, что меня настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых матчах, которые могут повлиять на ход борьбы чемпионата. Мне эти решения не нравятся.
Дабы не лить сейчас бензин в костер, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич. Работу Мажича есть кому оценивать, и мы все оценим ее по итогам сезона.
Надеюсь, в оставшихся турах судьи не повлияют на исход назначенными пенальти, просмотрами ВАР и красными карточками. Я всегда говорил — пусть решат футболисты на поле, для меня это самое важное.
Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче — это плохо. Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте (в матче «Локомотив» — «Зенит»), который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач.
Я за голову схватился, когда увидел этот момент. Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты, — сказал Александр Алаев.
Источник: «РБ Спорт»
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Николай Комличенко
90+9′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти