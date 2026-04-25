Глава РПЛ Алаев: Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
П1
2.62
X
3.60
П2
2.67
П1
2.62
X
3.60
П2
2.67
Футбол. Премьер-лига
14:30
Ростов
:
Оренбург
П1
1.97
X
3.55
П2
4.19
П1
1.97
X
3.55
П2
4.19
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Мальорка
П1
2.08
X
3.37
П2
3.86
П1
2.08
X
3.37
П2
3.86
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Пиза
П1
2.34
X
3.08
П2
3.55
П1
2.34
X
3.08
П2
3.55
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Осер
П1
1.60
X
4.18
П2
5.82
П1
1.60
X
4.18
П2
5.82
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Арсенал
П1
2.12
X
3.37
П2
3.55
П1
2.12
X
3.37
П2
3.55
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Айнтрахт Ф
П1
2.65
X
3.83
П2
2.52
П1
2.65
X
3.83
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Кельн
:
Байер
П1
3.80
X
4.00
П2
1.89
П1
3.80
X
4.00
П2
1.89
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Санкт-Паули
П1
2.36
X
3.47
П2
3.10
П1
2.36
X
3.47
П2
3.10
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Бавария
П1
4.40
X
4.70
П2
1.67
П1
4.40
X
4.70
П2
1.67
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Боруссия М
П1
2.31
X
3.73
П2
3.00
П1
2.31
X
3.73
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
П1
1.55
X
4.70
П2
5.62
П1
1.55
X
4.70
П2
5.62
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Эвертон
П1
2.41
X
3.45
П2
3.03
П1
2.41
X
3.45
П2
3.03
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
4.72
X
4.23
П2
1.70
П1
4.72
X
4.23
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Локомотив
П1
3.95
X
3.75
П2
1.95
П1
3.95
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
17:15
Хетафе
:
Барселона
П1
5.30
X
3.96
П2
1.68
П1
5.30
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Рома
П1
3.45
X
3.29
П2
2.28
П1
3.45
X
3.29
П2
2.28
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
1.45
X
4.87
П2
7.42
П1
1.45
X
4.87
П2
7.42
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
ЦСКА
П1
3.05
X
3.45
П2
2.45
П1
3.05
X
3.45
П2
2.45
Футбол. Германия
19:30
Гамбург
:
Хоффенхайм
П1
4.17
X
4.29
П2
1.78
П1
4.17
X
4.29
П2
1.78
Футбол. Испания
19:30
Валенсия
:
Жирона
П1
2.19
X
3.43
П2
3.50
П1
2.19
X
3.43
П2
3.50
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
П1
12.75
X
6.63
П2
1.25
П1
12.75
X
6.63
П2
1.25
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
П1
2.52
X
2.99
П2
3.28
П1
2.52
X
2.99
П2
3.28
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
П1
2.03
X
3.68
П2
3.70
П1
2.03
X
3.68
П2
3.70
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
П1
4.30
X
4.14
П2
1.78
П1
4.30
X
4.14
П2
1.78

Глава РПЛ Алаев: Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Александр Алаев: настораживают некоторые судейские решения в РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос касательно качества судейства в матчах чемпионата.

— Как вы оцените главную тему российского футбола — Мажич и судейство?

— Категорически с вами не согласен. Главная тема российского футбола — очередная феноменальная концовка чемпионата. Борьба за чемпионство, призовые, чтобы остаться в лиге — это главное, что происходит. И даже не лимит.

Я не буду давать оценку работе Мажича, а скажу лишь, что меня настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых матчах, которые могут повлиять на ход борьбы чемпионата. Мне эти решения не нравятся.

Дабы не лить сейчас бензин в костер, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич. Работу Мажича есть кому оценивать, и мы все оценим ее по итогам сезона.

Надеюсь, в оставшихся турах судьи не повлияют на исход назначенными пенальти, просмотрами ВАР и красными карточками. Я всегда говорил — пусть решат футболисты на поле, для меня это самое важное.

Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче — это плохо. Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте (в матче «Локомотив» — «Зенит»), который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач.

Я за голову схватился, когда увидел этот момент. Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты, — сказал Александр Алаев.

Источник: «РБ Спорт»

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
