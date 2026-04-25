Радимов — о судействе: Возможно, пора задать вопрос — это какой-то заговор против «Зенита»?

— То, что это не пенальти — это однозначно. Ну даже мяч не изменил направление: если посмотреть повтор, мяч как вращается, замедленный, он так же и вращается. А если бы было касание руки, то мяч должен изменить траекторию или хотя бы поменять вращение. Этого нет.
Как они здесь рассмотрели какое-то касание, я плохо представляю. Я полностью верю Дивееву, который в моём понимании — очень честный человек. Он говорит: «Ну, если я не коснулся мяча, что я вам должен сказать? Если б я коснулся, я б вам сказал…». Ну, и это видно на повторе. Может быть, у арбитров другие повторы? Я много раз говорил — тогда покажите их нам. Или озвучьте переговоры арбитров. Но нам же их не дают.
Я бы еще понял назначение этого пенальти, если бы в матче «Краснодара» и «Балтики», когда точно такая же борьба идет, точно такой же «чирк» мяча, даже более очевидно, но там даже не рассматривают.
А здесь идут смотреть и ставят пенальти. Когда-то надо сказать, что, ребят, может, вы «Зенит» не любите, но хватит. Это ведь не первый случай — можно вспомнить и пенальти в матче со «Спартаком» на Барко, удаление Педро, которого не было. Возможно, пора задать вопрос — это какой-то заговор против «Зенита»? — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Николай Комличенко
90+9′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
