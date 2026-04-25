Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
14:30
Ростов
:
Оренбург
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Мальорка
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Пиза
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Осер
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Арсенал
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Айнтрахт Ф
Футбол. Германия
16:30
Кельн
:
Байер
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Санкт-Паули
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Бавария
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Боруссия М
Футбол. Англия
17:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Эвертон
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Локомотив
Футбол. Испания
17:15
Хетафе
:
Барселона
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Рома
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
ЦСКА
Футбол. Германия
19:30
Гамбург
:
Хоффенхайм
Футбол. Испания
19:30
Валенсия
:
Жирона
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
Радимов — о судействе: Возможно, пора задать вопрос — это какой-то заговор против «Зенита»?

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал пенальти, назначенный за игру рукой защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Источник: РИА "Новости"

— То, что это не пенальти — это однозначно. Ну даже мяч не изменил направление: если посмотреть повтор, мяч как вращается, замедленный, он так же и вращается. А если бы было касание руки, то мяч должен изменить траекторию или хотя бы поменять вращение. Этого нет.

Как они здесь рассмотрели какое-то касание, я плохо представляю. Я полностью верю Дивееву, который в моём понимании — очень честный человек. Он говорит: «Ну, если я не коснулся мяча, что я вам должен сказать? Если б я коснулся, я б вам сказал…». Ну, и это видно на повторе. Может быть, у арбитров другие повторы? Я много раз говорил — тогда покажите их нам. Или озвучьте переговоры арбитров. Но нам же их не дают.

Я бы еще понял назначение этого пенальти, если бы в матче «Краснодара» и «Балтики», когда точно такая же борьба идет, точно такой же «чирк» мяча, даже более очевидно, но там даже не рассматривают.

А здесь идут смотреть и ставят пенальти. Когда-то надо сказать, что, ребят, может, вы «Зенит» не любите, но хватит. Это ведь не первый случай — можно вспомнить и пенальти в матче со «Спартаком» на Барко, удаление Педро, которого не было. Возможно, пора задать вопрос — это какой-то заговор против «Зенита»? — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
