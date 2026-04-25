«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» победил «Ростов» со счетом 1:0 в гостевом матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитым мячом на 85-й минуте отметился нападающий Гедеон Гузина.

«Ростов» продлил серию без побед в чемпионате страны до четырех игр (две ничьих, два поражения). В 2026 году команда ни разу не выигрывала на своем поле в официальном матче. «Оренбург» одержал вторую гостевую победу в текущем сезоне РПЛ. Ранее он одолел на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1), встреча состоялась 17 августа.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» идет 11-м с 26 очками.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо» 2 мая. «Оренбург» на следующий день встретится на выезде с «Сочи».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
25.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Ильдар Ахметзянов
Голы
Оренбург
Гедеон Гузина
85′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
7
Роналдо
99
Тимур Сулейманов
78
Дмитрий Чистяков
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
46′
22
Давид Семенчук
10
Кирилл Щетинин
88′
9
Мохаммад Мохеби
18
Константин Кучаев
66′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
73′
19
Хорен Байрамян
Оренбург
88
Максим Рудаков
89+3′
18
Фахд Муфи
6
Джон Алекс Паласиос
65
Иван Иващенко
4
Данила Хотулев
37
Ду Кейрос
57
Евгений Болотов
32
Алексис Кантеро
90′
90′
3
Данила Ведерников
90+7′
16
Хорди Томпсон
72′
8
Дамиан Пуэбла
7
Эмирджан Гюрлюк
72′
27
Ренат Голыбин
19
Алешандре Жезус
72′
30
Гедеон Гузина
Статистика
Ростов
Оренбург
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
4
2
Угловые
7
3
Фолы
14
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
