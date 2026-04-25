«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Ростов» продлил серию без побед в чемпионате страны до четырех игр (две ничьих, два поражения). В 2026 году команда ни разу не выигрывала на своем поле в официальном матче. «Оренбург» одержал вторую гостевую победу в текущем сезоне РПЛ. Ранее он одолел на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1), встреча состоялась 17 августа.