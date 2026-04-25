«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» победил «Ростов» со счетом 1:0 в гостевом матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитым мячом на 85-й минуте отметился нападающий Гедеон Гузина.
«Ростов» продлил серию без побед в чемпионате страны до четырех игр (две ничьих, два поражения). В 2026 году команда ни разу не выигрывала на своем поле в официальном матче. «Оренбург» одержал вторую гостевую победу в текущем сезоне РПЛ. Ранее он одолел на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1), встреча состоялась 17 августа.
«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» идет 11-м с 26 очками.
В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо» 2 мая. «Оренбург» на следующий день встретится на выезде с «Сочи».
Джонатан Альба
Ильдар Ахметзянов
Гедеон Гузина
85′
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
7
Роналдо
99
Тимур Сулейманов
78
Дмитрий Чистяков
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
46′
22
Давид Семенчук
10
Кирилл Щетинин
88′
9
Мохаммад Мохеби
18
Константин Кучаев
66′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
73′
19
Хорен Байрамян
88
Максим Рудаков
89+3′
18
Фахд Муфи
6
Джон Алекс Паласиос
65
Иван Иващенко
4
Данила Хотулев
37
Ду Кейрос
57
Евгений Болотов
32
Алексис Кантеро
90′
90′
3
Данила Ведерников
90+7′
16
Хорди Томпсон
72′
8
Дамиан Пуэбла
7
Эмирджан Гюрлюк
72′
27
Ренат Голыбин
19
Алешандре Жезус
72′
30
Гедеон Гузина
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти