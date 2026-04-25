«Зенит» сделал предложение «Балтике» по покупке защитника Кевина Андраде

Петербургский «Зенит» сделал предложение калининградской «Балтике» по покупке защитника Кевина Андраде, утверждает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, колумбийским футболистом интересуется и московский «Локомотив».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Андраде в 3 млн евро. В «Балтику» он перешел в 2024 году за 400 тыс. евро.