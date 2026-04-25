Капитан «Спартака» Зобнин ответил о самом сложном сопернике в карьере

По словам 32-летнего хавбека, сложнее всего ему пришлось на поле против полузащитника национальной сборной Бельгии Кевина Де Брёйне, который на данный момент является игроком команды Серии А Италии «Наполи»,
«Было очень много интересных соперников, команд, оппонентов. Были сложные матчи, были суперсложные матчи. Хочется многих назвать, но, наверное, назову, если мы говорим в общем, про всю мою карьеру, а не про московский “Спартак”, то пусть будет Кевин Де Брёйне. Каждый раз, каждый матч с ним был для меня, как ученик против учителя. Играя против него, я очень многому научился», — рассказал Зобнин.
34-летний Де Брёйне в разные периоды карьеры выступал за «Генк», «Челси», «Вердер», «Вольфсбург» и «Манчестер Сити». Наибольших успехов бельгиец добился именно с «горожанами», став в составе «Сити» шестикратным чемпионом Англии (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) и победителем Лиги чемпионов УЕФА (2022/2023). Вместе с сборной своей страны Де Брёйне завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.
С июня 2015 года полузащитник выступает за «партенопейцев» из Неаполя, имея действующий контракт до конца июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 Де Брёйне успел сыграть в 15 матчах чемпионата Италии, где забил пять голов и отдал один ассист, а также в трёх встречах ЛЧ (0+2). Портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийского хавбека в десять миллионов евро.