Капитан «Спартака» Зобнин ответил о самом сложном сопернике в карьере

«Было очень много интересных соперников, команд, оппонентов. Были сложные матчи, были суперсложные матчи. Хочется многих назвать, но, наверное, назову, если мы говорим в общем, про всю мою карьеру, а не про московский “Спартак”, то пусть будет Кевин Де Брёйне. Каждый раз, каждый матч с ним был для меня, как ученик против учителя. Играя против него, я очень многому научился», — рассказал Зобнин.