Семшов раскритиковал пенальти в ворота «Зенита» и «Спартака»: «Когда такие ставят через ВАР — это катастрофа»

В матче 26-го тура между петербургской командой и «Локомотивом» Алексей Сухой после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку в штрафной площади сине-бело-голубых за едва уловимое касание мячом руки Игоря Дивеева, когда тот вел верховую борьбу с соперником. А в игре «Спартак» — «Краснодар» Инал Танашев также не без помощи ВАР назначил пенальти в пользу «быков» за попадание мяча в плечо слегка отставленной руки Наиля Умярова, которого перед этим подтолкнул Джон Кордоба.
«Не понимаю такие пенальти, как на Дивееве. Мяч катится по ногтю Дивеева, не меняя направления — не возникает опасного момента. Что тут увидели арбитры? Что они увидели в матче “Спартак” — “Краснодар”? По-моему, сами игроки “быков” в шоке. Не надо ставить такие пенальти, не надо портить игру. Такой пенальти, как на Дивееве — просто абсурд. Мое пожелание при пенальти за руку в штрафной — когда мяч летит в створ ворот, это пенальти. Когда футболист явно играет рукой — пенальти. А когда идут случайные попадания в руку, когда попадает после верховой борьбы и арбитры через ВАР ставят точку — это катастрофа», — цитирует Семшова «РБ Спорт».