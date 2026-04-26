Семшов раскритиковал пенальти в ворота «Зенита» и «Спартака»: «Когда такие ставят через ВАР — это катастрофа»

«Не понимаю такие пенальти, как на Дивееве. Мяч катится по ногтю Дивеева, не меняя направления — не возникает опасного момента. Что тут увидели арбитры? Что они увидели в матче “Спартак” — “Краснодар”? По-моему, сами игроки “быков” в шоке. Не надо ставить такие пенальти, не надо портить игру. Такой пенальти, как на Дивееве — просто абсурд. Мое пожелание при пенальти за руку в штрафной — когда мяч летит в створ ворот, это пенальти. Когда футболист явно играет рукой — пенальти. А когда идут случайные попадания в руку, когда попадает после верховой борьбы и арбитры через ВАР ставят точку — это катастрофа», — цитирует Семшова «РБ Спорт».