РУСАДА в марте проверило на допинг шестерых футболистов РПЛ

В первый месяц весны прошли допинг-тестирование Мингиян Бевеев и Максим Бориско (оба — «Балтика»), Георгий Мелкадзе и Лечи Садулаев (оба — «Ахмат»), а также Валентин Пальцев («Краснодар») и Илья Вахания («Ростов»).
В январе РУСАДА не тестировало футболистов РПЛ, в феврале были проверены по два игрока «Оренбурга» (Максим Савельев и Данила Ведерников) и «Акрона» (Максим Болдырев и Виталий Гудиев).
В 2025 году РУСАДА проверило на допинг 175 футболистов из разных дивизионов, из них 28 — женщины.
Пять футболистов были протестированы в 2025 году по три раза. Это Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо», Москва) и Илья Рожков («Рубин»), 32 игрока были протестированы по два раза.