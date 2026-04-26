Представитель Батракова опроверг, что скауты «ПСЖ» смотрели на Алексея в матче с «Зенитом»

Ранее агент Батракова Вадим Шпинев рассказал о приезде скаутов «ПСЖ» на матч «Локомотив» — «Зенит».
— Батракова больше не беспокоила мышца задней поверхности бедра, о которой говорил Комличенко?
— Если бы Алексея что-то беспокоило в матче с «Зенитом», то врачи «Локомотива» не стали бы рисковать. Была очень важная игра с «Крыльями», у Алексея все в порядке со здоровьем.
— Удалось ли вам пообщаться с представителями «ПСЖ» после игры с «Зенитом»?
— Об этом сказал Вадим Шпинев, но он неправильно сформулировал. По факту представителей «ПСЖ» на игре не было. Вадим имел в виду, что за Батраковым внимательно следят.
— Вы общаетесь с представителями «ПСЖ» или руководство «Локомотива»?
— Нет. Если бы это общение было, то представители парижан должны были бы сначала пообщаться с руководством «Локомотива», а потом уже мы имеем право вступить в диалог, — заявил Кузьмичев в интервью РБ Спорт.
В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.
