Представитель Батракова опроверг, что скауты «ПСЖ» смотрели на Алексея в матче с «Зенитом»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, опроверг информацию о приезде скаутов французского «ПСЖ» на матч против петербургского «Зенита» в 26-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Ранее агент Батракова Вадим Шпинев рассказал о приезде скаутов «ПСЖ» на матч «Локомотив» — «Зенит».

— Батракова больше не беспокоила мышца задней поверхности бедра, о которой говорил Комличенко?

— Если бы Алексея что-то беспокоило в матче с «Зенитом», то врачи «Локомотива» не стали бы рисковать. Была очень важная игра с «Крыльями», у Алексея все в порядке со здоровьем.

— Удалось ли вам пообщаться с представителями «ПСЖ» после игры с «Зенитом»?

— Об этом сказал Вадим Шпинев, но он неправильно сформулировал. По факту представителей «ПСЖ» на игре не было. Вадим имел в виду, что за Батраковым внимательно следят.

— Вы общаетесь с представителями «ПСЖ» или руководство «Локомотива»?

— Нет. Если бы это общение было, то представители парижан должны были бы сначала пообщаться с руководством «Локомотива», а потом уже мы имеем право вступить в диалог, — заявил Кузьмичев в интервью РБ Спорт.

В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
