Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0, голы забили Александр Соболев (8-я минута) и Луис Энрике (11).
Команда Сергея Семака набрала 59 очков и за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. «Ахмат» (32 очка) не может победить на протяжении пяти матчей и располагается на девятой позиции.
В следующем туре «Зенит» 2 мая сыграет на выезде с ЦСКА, грозненцы на следующий день примут «Нижний Новгород».
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
8′
Луис Энрике
(Педро)
11′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
15
Вячеслав Караваев
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
82′
6
Ваня Дркушич
61
Даниил Кондаков
82′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
73′
14
Джон Джон
8
Маркус Вендел
73′
9
Джон Дуран
Ахмат
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
19
Сергей Пряхин
4
Турпал-Али Ибишев
34′
5
Клисман Цаке
11
Силва Лима Исмаэл
1
Вадим Ульянов
23′
72
Яхья Магомедов
20
Максим Самородов
61′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
61′
23
Галымжан Кенжебек
77
Георгий Мелкадзе
67′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
67′
37
Папа Амади Гадио
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
3
2
Угловые
5
5
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти