Матч-центр
Футбол. Испания
перерыв
Вильярреал
2
:
Сельта
0
Футбол. Италия
перерыв
Милан
0
:
Ювентус
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
0
:
Ницца
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
4
:
Метц
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Семак: «Сделали шажочек вперед, не позволили “Краснодару” оторваться. Дальше как сложится, так и сложится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«В целом, хорошая трудовая победа. Сделали то, что должны были сделать — победили. В концовке не так много было сил, даже замены не смогли как-то освежить. “Сели ниже” к своим воротам, позволили сопернику создать пару опасных моментов у наших ворот, но в целом, сегодня неплохо действовали по большей части. Сделали шажочек вперед, не позволили “Краснодару” оторваться. Будем готовиться к следующему матчу.

Для начала мы должны в своих матчах побеждать, выигрывать. Дальше как сложится, так и сложится. Нам в этом отношении нужно делать все, что от нас зависит, вот и все. На этом мы и концентрируемся», — приводятся слова Семака на сайте клуба.

Зенит
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
8′
Луис Энрике
(Педро)
11′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
15
Вячеслав Караваев
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
82′
6
Ваня Дркушич
61
Даниил Кондаков
82′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
73′
14
Джон Джон
8
Маркус Вендел
73′
9
Джон Дуран
Ахмат
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
19
Сергей Пряхин
4
Турпал-Али Ибишев
34′
5
Клисман Цаке
11
Силва Лима Исмаэл
1
Вадим Ульянов
23′
72
Яхья Магомедов
20
Максим Самородов
61′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
61′
23
Галымжан Кенжебек
77
Георгий Мелкадзе
67′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
67′
37
Папа Амади Гадио
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
3
2
Угловые
5
5
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти