Семак: «Сделали шажочек вперед, не позволили “Краснодару” оторваться. Дальше как сложится, так и сложится»

«В целом, хорошая трудовая победа. Сделали то, что должны были сделать — победили. В концовке не так много было сил, даже замены не смогли как-то освежить. “Сели ниже” к своим воротам, позволили сопернику создать пару опасных моментов у наших ворот, но в целом, сегодня неплохо действовали по большей части. Сделали шажочек вперед, не позволили “Краснодару” оторваться. Будем готовиться к следующему матчу.



Для начала мы должны в своих матчах побеждать, выигрывать. Дальше как сложится, так и сложится. Нам в этом отношении нужно делать все, что от нас зависит, вот и все. На этом мы и концентрируемся», — приводятся слова Семака на сайте клуба.