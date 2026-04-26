Соболев: «Мы не смотрим на “Краснодар” — только на себя»

Сегодня петербуржцы обыграли на своем поле «Ахмат» со счетом 2:0.
На данный момент сине-бело-голубые занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 59 очками, отставая от «Краснодара» на одно очко (60).
«В команде никак не реагировали на то, что “Зенит” снова опустился на вторую строчку. Даже если бы не опустились, надо было бы также побеждать в каждой последующей игре. Да, сейчас не все зависит от нас, но задача та же — выигрывать каждый матч. Мы не смотрим на “Краснодар” — только на себя. Если потеряют очки — потеряют. А нам надо набирать», — приводит слова Соболева «Чемпионат».
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
8′
Луис Энрике
(Педро)
11′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
15
Вячеслав Караваев
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
82′
6
Ваня Дркушич
61
Даниил Кондаков
82′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
73′
14
Джон Джон
8
Маркус Вендел
73′
9
Джон Дуран
Ахмат
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
19
Сергей Пряхин
4
Турпал-Али Ибишев
34′
5
Клисман Цаке
11
Силва Лима Исмаэл
1
Вадим Ульянов
23′
72
Яхья Магомедов
20
Максим Самородов
61′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
61′
23
Галымжан Кенжебек
77
Георгий Мелкадзе
67′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
67′
37
Папа Амади Гадио
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
3
2
Угловые
5
5
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти