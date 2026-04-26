Ерохин: «Хотел бы продлить контракт с “Зенитом”. Самоотдача, пробег, спринт — на первом-втором месте в команде»

«Жизнь такая штука, что ничего нельзя предсказать. Готовлюсь к разному развитию событий. Хотел бы продлить с “Зенитом” контракт в качестве игрока. Для этого прикладываю все усилия в плане самоотдачи, готовности. Это видно и по матчам на сборах, где забил и отдал больше всех, по матчам, которые были за полгода, с “Кайратом”. Самоотдача, пробег, спринтовая работа — на первом-втором месте в команде.



Были ли разговоры с руководством о продлении? Не так много остается времени. Думаю, разговор будет. Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, все будет хорошо», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».