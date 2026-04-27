Как изменился расклад в чемпионской гонке РПЛ за три тура до финиша

Как изменились позиции клубов и расклад сил в борьбе за чемпионство РПЛ — в материале «РБК Спорт».
До завершения чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) командам осталось провести три тура, заключительные матчи состоятся 17 мая. По итогам двух последних туров турнирная таблица в первой шестерке осталась практически без изменений. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 60 очков. В последних двух турах команда Мурада Мусаева выиграла у «Спартака» (1:2) и махачкалинского «Динамо» (2:1).
На втором месте идет «Зенит» с 59 очками. Петербургский клуб в 26-м и 27-м турах сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и уверенно победил «Ахмат» (2:0).
Подобно предыдущим двум сезонам ключевым для чемпионства может стать матч «Краснодара» против «Динамо». На этот раз он пройдет в предпоследнем туре в Москве. Если «Краснодар» сыграет вничью, а «Зенит» одержит победу в последнем туре, то петербургский клуб сможет возглавить турнирную таблицу.
Также следует отметить, что петербургский клуб уже выбыл из Кубка России, в то время как «Краснодар» продолжает борьбу за выход в Суперфинал.
Тройку лидеров РПЛ замыкает «Локомотив», на счету которого 49 очков. В последних двух матчах чемпионата московская команда сыграла вничью с «Зенитом» и выиграла у самарских «Крыльев Советов» со счетом 2:0. В последних турах «Локомотиву» предстоит сыграть с московским «Динамо», «Балтикой» и ЦСКА.
На четвертом месте расположился «Спартак», имеющий 48 очков, после победы 2:0 над нижегородским «Пари НН» в 27-м туре РПЛ. Пятое место занимает «Балтика» (46 очков), которая проведет заключительный матч 27-го тура против «Акрона». ЦСКА замыкает топ-6 с 45 баллами, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0) в последних встречах.
Позиции команд, расположенных ниже в турнирной таблице РПЛ, претерпели изменения. Московское «Динамо» (38 очков) потеряло позицию и переместилось на восьмую строчку. «Крылья Советов» из Самары (23 очка) поднялись на 12-е место, обезопасив себя от зоны стыковых матчей. «Оренбург», в свою очередь, поднялся на три позиции, заняв 11-е место с 26 баллами.
В зоне прямого вылета из чемпионата сейчас находятся «Пари НН» (22 очка) и «Сочи» (18 очков), являющиеся двумя аутсайдерами лиги.
