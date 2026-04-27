Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.02
П2
5.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.31
П2
4.00
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Ницца
1
П1
X
П2

Как изменился расклад в чемпионской гонке РПЛ за три тура до финиша

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подходит к концу 27-й тур, и до завершения чемпионата командам предстоит провести три тура.

Источник: РБК Спорт

Как изменились позиции клубов и расклад сил в борьбе за чемпионство РПЛ — в материале «РБК Спорт».

До завершения чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) командам осталось провести три тура, заключительные матчи состоятся 17 мая. По итогам двух последних туров турнирная таблица в первой шестерке осталась практически без изменений. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 60 очков. В последних двух турах команда Мурада Мусаева выиграла у «Спартака» (1:2) и махачкалинского «Динамо» (2:1).

На втором месте идет «Зенит» с 59 очками. Петербургский клуб в 26-м и 27-м турах сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и уверенно победил «Ахмат» (2:0).

В предстоящих трех турах «Краснодар» встретится с «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом». Для идущего вторым «Зенита» последние матчи календаря кажутся менее сложными; команда сыграет против ЦСКА, «Сочи» и «Ростова».

Подобно предыдущим двум сезонам ключевым для чемпионства может стать матч «Краснодара» против «Динамо». На этот раз он пройдет в предпоследнем туре в Москве. Если «Краснодар» сыграет вничью, а «Зенит» одержит победу в последнем туре, то петербургский клуб сможет возглавить турнирную таблицу.

Также следует отметить, что петербургский клуб уже выбыл из Кубка России, в то время как «Краснодар» продолжает борьбу за выход в Суперфинал.

Тройку лидеров РПЛ замыкает «Локомотив», на счету которого 49 очков. В последних двух матчах чемпионата московская команда сыграла вничью с «Зенитом» и выиграла у самарских «Крыльев Советов» со счетом 2:0. В последних турах «Локомотиву» предстоит сыграть с московским «Динамо», «Балтикой» и ЦСКА.

На четвертом месте расположился «Спартак», имеющий 48 очков, после победы 2:0 над нижегородским «Пари НН» в 27-м туре РПЛ. Пятое место занимает «Балтика» (46 очков), которая проведет заключительный матч 27-го тура против «Акрона». ЦСКА замыкает топ-6 с 45 баллами, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0) в последних встречах.

Позиции команд, расположенных ниже в турнирной таблице РПЛ, претерпели изменения. Московское «Динамо» (38 очков) потеряло позицию и переместилось на восьмую строчку. «Крылья Советов» из Самары (23 очка) поднялись на 12-е место, обезопасив себя от зоны стыковых матчей. «Оренбург», в свою очередь, поднялся на три позиции, заняв 11-е место с 26 баллами.

В зоне прямого вылета из чемпионата сейчас находятся «Пари НН» (22 очка) и «Сочи» (18 очков), являющиеся двумя аутсайдерами лиги.

Зенит
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
8′
Луис Энрике
(Педро)
11′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
15
Вячеслав Караваев
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
82′
6
Ваня Дркушич
61
Даниил Кондаков
82′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
73′
14
Джон Джон
8
Маркус Вендел
73′
9
Джон Дуран
Ахмат
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
19
Сергей Пряхин
4
Турпал-Али Ибишев
34′
5
Клисман Цаке
11
Силва Лима Исмаэл
1
Вадим Ульянов
23′
72
Яхья Магомедов
20
Максим Самородов
61′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
61′
23
Галымжан Кенжебек
77
Георгий Мелкадзе
67′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
67′
37
Папа Амади Гадио
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
3
2
Угловые
5
5
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
