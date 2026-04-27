МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сергей Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера «Зенита», сообщается на сайте петербургской команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Воскресная игра с грозненским «Ахматом» стала для 50-летнего специалиста 238-й во главе основного состава «сине-бело-голубых». По этому показателю Семак опередил Юрия Морозова, на счету которого 237 матчей на посту главного тренера петербуржцев.
Под руководством Семака «Зенит» одержал 155 побед и забил 495 мячей в ворота соперников, эти достижения также являются клубными рекордами.