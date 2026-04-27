Яхья Магомедов подробно рассказал о своём дебюте за основу «Ахмата»

В беседе с «Матч ТВ» вратарь клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» Яхья Магомедов рассказал, что не успел толком ни о чём подумать при выходе на замену в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом».
«Всё так резко и быстро получилось с заменой. Не успел толком ни о чём подумать. Когда выпускали, сказали играть попроще. Когда вышел, хотелось показать команде, что я спокоен. Но внутри всё равно, конечно, чуть‑чуть нервничал», — подчеркнул Магомедов.
Кроме того, страж ворот «бело-зелёных» добавил, что желает доказать самому себе, что достоин места в основном составе «Ахмата», и заявил, что будет добиваться выхода в старте.
Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся 26 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
На 22-й минуте основной голкипер грозненцев Вадим Ульянов получил травму задней поверхности бедра в игровом эпизоде и уступил место на поле 19-летнему Магомедову, для которого матч стал дебютным в РПЛ. Ранее молодой вратарь, воспитанник «Академии Рамзан», выступал преимущественно во встречах Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) за дубль «Ахмата».
После 27 сыгранных туров текущего сезона чемпионата ведомые Станислава Черчесова набрали 32 очка и занимают девятое место в турнирной таблице. 3 мая «Ахмат» примет на своём поле «Пари НН» в рамках 28-го тура.
