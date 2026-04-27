Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.87
П2
3.80
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.36
П2
3.92

Яхья Магомедов подробно рассказал о своём дебюте за основу «Ахмата»

В беседе с «Матч ТВ» вратарь клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» Яхья Магомедов рассказал, что не успел толком ни о чём подумать при выходе на замену в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Источник: Metaratings.ru

«Всё так резко и быстро получилось с заменой. Не успел толком ни о чём подумать. Когда выпускали, сказали играть попроще. Когда вышел, хотелось показать команде, что я спокоен. Но внутри всё равно, конечно, чуть‑чуть нервничал», — подчеркнул Магомедов.

Кроме того, страж ворот «бело-зелёных» добавил, что желает доказать самому себе, что достоин места в основном составе «Ахмата», и заявил, что будет добиваться выхода в старте.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся 26 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

На 22-й минуте основной голкипер грозненцев Вадим Ульянов получил травму задней поверхности бедра в игровом эпизоде и уступил место на поле 19-летнему Магомедову, для которого матч стал дебютным в РПЛ. Ранее молодой вратарь, воспитанник «Академии Рамзан», выступал преимущественно во встречах Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) за дубль «Ахмата».

После 27 сыгранных туров текущего сезона чемпионата ведомые Станислава Черчесова набрали 32 очка и занимают девятое место в турнирной таблице. 3 мая «Ахмат» примет на своём поле «Пари НН» в рамках 28-го тура.

Зенит
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
8′
Луис Энрике
(Педро)
11′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
15
Вячеслав Караваев
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
82′
6
Ваня Дркушич
61
Даниил Кондаков
82′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
73′
14
Джон Джон
8
Маркус Вендел
73′
9
Джон Дуран
Ахмат
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
19
Сергей Пряхин
4
Турпал-Али Ибишев
34′
5
Клисман Цаке
11
Силва Лима Исмаэл
1
Вадим Ульянов
23′
72
Яхья Магомедов
20
Максим Самородов
61′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
61′
23
Галымжан Кенжебек
77
Георгий Мелкадзе
67′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
67′
37
Папа Амади Гадио
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
3
2
Угловые
5
5
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти