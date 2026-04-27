Чемпион России в составе «Зенита» назвал лучшего тренера в истории петербургского клуба

В воскресенье сине-бело-голубые обыграли обыграли «Ахмат» (2:0) в матче 27-го тура РПЛ. Эта игра стала для 50-летнего специалиста 238-й в чемпионате России в качестве главного тренера «Зенита», и он вышел на первое место по этому показателю, обойдя Юрия Морозова (237).
«Семак — лучший тренер в истории “Зенита”. У каждого тренера есть свои достижения, но если обобщить и подытожить, что Сергей выиграл и сколько матчей провёл вместе с командой, то, конечно, да, надо признать его лучшим», — приводит слова Спивака «Советский спорт».