Защитник «Зенита» Вега признался, что не следит за матчами конкурентов в РПЛ

Аргентинский защитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» Роман Вега в эфире «Матч ТВ» рассказал, что не следит за играми оппонентов «сине-бело-голубых» в сезоне РПЛ-2025/2026.
«Матчи в РПЛ непростые, все по‑особенному настраиваются на “Зенит”. Некоторые играют с нами от обороны, но всё равно стремятся забить. А другие борются за владение мячом и бегут в атаку. Лично я не слежу за играми соперников, просто смотрю итоговый счёт. И я говорю про все команды, а не только про конкурентов в борьбе за чемпионство. Нам куда важней то, как мы сами играем», — отметил Вега.
По итогам 27 проведённых туров чемпионата подопечные Сергея Семака набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара», действующего чемпиона страны, составляет лишь один пункт. 2 мая «Зенит» проведёт в Москве гостевой матч 28-го тура с ЦСКА.
22-летний аргентинец Вега стал игроком команды из Санкт-Петербурга в июле 2025 года, перейдя из «Архентинос Хуниорс» и подписав контракт до конца июня 2030 года. В текущем сезоне левый защитник провёл 12 матчей в РПЛ и девять встреч в FONBET Кубке России, не отметившись какими-либо результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Веги в пять миллионов евро.
27 апреля в беседе с сайтом Metaratings.ru тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что питерцам остаётся в текущем сезоне рассчитывать на оставшиеся три «финала» в чемпионате и надеяться на осечку оппонентов, в первую очередь в лице «быков».