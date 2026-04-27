Защитник «Зенита» Вега признался, что не следит за матчами конкурентов в РПЛ

«Матчи в РПЛ непростые, все по‑особенному настраиваются на “Зенит”. Некоторые играют с нами от обороны, но всё равно стремятся забить. А другие борются за владение мячом и бегут в атаку. Лично я не слежу за играми соперников, просто смотрю итоговый счёт. И я говорю про все команды, а не только про конкурентов в борьбе за чемпионство. Нам куда важней то, как мы сами играем», — отметил Вега.