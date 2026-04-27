Олич: можно похвалить Карседо, он за короткое время преобразил «Спартак»

«Спартак» весной в отличной форме. Можно только похвалить Карседо за то, как он преобразил команду за такое короткое время. Весной «Спартак» не узнать, принципиально изменился по сравнению с тем, что было до этого. У них есть все шансы на победу в Кубке России. Команда на ходу", — сказал Олич Metaratings.ru.
После 27 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 48 очков. 1 мая «красно-белые» на выезде сыграют с «Крыльями Советов», матч начнётся в 17:00 по московскому времени. 6 мая «красно-белые» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся с ЦСКА, начало — в 20:00.