Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Факел
2
«Зенит» категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ и проигнорировал встречу с Дегтяревым

Футбольный менеджер Тимур Лепсая сообщил, что «Зенит» проигнорировал встречу министра спорта России Михаила Дегтярева с руководителями клубами российской Премьер-Лиги по лимиту на легионеров.

По словам Лепсая, «Зенит» категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

В пятницу, 24 апреля, Дегтярев сообщил, что в ходе встречи с руководством клубов РПЛ он подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. При этом Дегтярев отметил, что в планах Минспорта постепенное доведение лимита на легионеров до параметров 5 (на поле) / 10 (в заявке).

«А вы слышали про особую позицию “Зенита”? Насколько я знаю, представителей “Зенита” вообще не было на этом совещании. Проигнорировали. Они категорически против. Меня сложно обвинить в большой поддержке “Зенита”, но здесь я на сто процентов на стороне здравого смысла. Ребята, это [ужесточение лимита на легионеров] абсолютно не здравое решение», — сказал Лепсая в эфире «Коммент. Шоу».

Согласно нынешнему лимиту на легионеров, действующему в текущем сезоне, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.