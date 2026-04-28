«Зенит» категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ и проигнорировал встречу с Дегтяревым

В пятницу, 24 апреля, Дегтярев сообщил, что в ходе встречи с руководством клубов РПЛ он подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. При этом Дегтярев отметил, что в планах Минспорта постепенное доведение лимита на легионеров до параметров 5 (на поле) / 10 (в заявке).