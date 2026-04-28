«Зенит» категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ и проигнорировал встречу с Дегтяревым

По словам Лепсая, «Зенит» категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
В пятницу, 24 апреля, Дегтярев сообщил, что в ходе встречи с руководством клубов РПЛ он подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. При этом Дегтярев отметил, что в планах Минспорта постепенное доведение лимита на легионеров до параметров 5 (на поле) / 10 (в заявке).
«А вы слышали про особую позицию “Зенита”? Насколько я знаю, представителей “Зенита” вообще не было на этом совещании. Проигнорировали. Они категорически против. Меня сложно обвинить в большой поддержке “Зенита”, но здесь я на сто процентов на стороне здравого смысла. Ребята, это [ужесточение лимита на легионеров] абсолютно не здравое решение», — сказал Лепсая в эфире «Коммент. Шоу».
Согласно нынешнему лимиту на легионеров, действующему в текущем сезоне, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.