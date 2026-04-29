«Было холодно, но деньги грели»: экс-игрок Самба рассказал о зарплате в РПЛ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Конголезский защитник Кристофер Самба рассказал, что ему платили большие деньги во время игры в чемпионате России по футболу.
Спортсмен в России выступал за махачкалинский «Анжи» (2012−2013) и московское «Динамо» (2013−2016).
«Нет, никогда (не думал, что будет играть в России). Скажу правду. Они платили очень большие деньги по тем временам. Если бы речь шла о небольшой прибавке к тому, что у меня было в “Блэкберне”, я бы и так согласился. А так я бы сказал: “Нет, я на такое не пойду”. Так что да, деньги грели. Холодно, в России было холодно, а они грели», — рассказал Самба в подкасте, опубликованном на YouTube-канале Under The Cosh.
«Дошло до того, что нам платили бонусы, что-то вроде 10 тысяч долларов за игру. А потом их удваивали каждый раз, когда набиралось определенное количество победных встреч. Это был игровой бонус за победу. Доходило до того, что выдаешь десять побед подряд и просто каждый четверг идешь и получаешь бонус. Безумие. А потом мы играли в Европе. Суммы были космические, я мог получить 25, 30 тысяч за одну игру, иногда 50. Помню, когда мы впервые вышли в еврокубки, он зашел и сказал: “О, выиграйте матч, и 100 тысяч каждому за победу”. Большой сейф открывался, я никогда не видел такого. Повторил ли бы я это еще раз? Что за глупые вопросы? Не раздумывая», — добавил спортсмен.
Самба 42 года, он завершил карьеру в 2018 году. Защитник сыграл 52 матча и забил восемь мячей в составе «Динамо», а также провел 44 игры за «Анжи», отметившись пятью голами. В активе спортсмена также 26 игр за сборную Конго.