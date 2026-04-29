Челестини: «ЦСКА бы хотелось другой весны. Но мы имеем то, что имеем»

— Нам бы хотелось другой весны. Но мы имеем то, что имеем. У нас был сложный период, но мы хотели придерживаться своей схемы. Мы сражаемся и бьемся. У нас есть еще шанс закончить в РПЛ в тройке, и мы в двух победах от Кубка России.
— Стоит ли ожидать ротацию с «Зенитом», чтобы лидеры в хорошей форме подошли к «Спартаку»?
— Нет. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» — это провести хороший матч с «Зенитом».
Челестини работает в московской команде с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
После 27 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России. В финале Пути регионов FONET Кубка России армейцы 6 мая сыграют со «Спартаком».
2 мая в 28-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Зенит».