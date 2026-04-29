Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.25
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
Челестини — о возможном увольнении из ЦСКА: «Этот вопрос нужно не мне задавать. Я готов тренировать команду»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о возможном увольнении.

Источник: РИА "Новости"

— В «Пари НН» уволили тренера, прибегнули к шоковой терапии. По вашему мнению, такое может быть в ЦСКА? Вы готовы к тому, что каждый матч может быть для вас последним в клубе?

— Этот вопрос нужно не мне задавать. Я готов тренировать команду, чтобы выиграть в воскресенье. Я не думаю о таких вещах. Для меня это глупый вопрос, на который не должен обращать внимание. Это часть работы. Это не хобби. Этой работой я кормлю детей. Когда я подписываю контракт, то понимаю, что могу его не доработать. Но я не буду ходить каждый день на тренировку и думать, что это последний день в клубе. Не надо мне задать этот вопрос. Вот вы (обращение к журналисту. — Прим. «СЭ») готовы к увольнению, если интервью со мной будет неуспешным? Вы должны быть готовы сделать хорошее интервью со мной. Это ваша работа. Мы должны быть готовы хорошо сделать свою работу.

Челестини работает в московской команде с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 27 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России. В финале Пути регионов FONET Кубка России армейцы 6 мая сыграют со «Спартаком».

2 мая в 28-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Зенит».

Футбол. Премьер-лига
02.05
ЦСКА
:
Зенит
П1
4.20
X
3.72
П2
1.88