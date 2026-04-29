Челестини — о возможном увольнении из ЦСКА: «Этот вопрос нужно не мне задавать. Я готов тренировать команду»

— В «Пари НН» уволили тренера, прибегнули к шоковой терапии. По вашему мнению, такое может быть в ЦСКА? Вы готовы к тому, что каждый матч может быть для вас последним в клубе?
— Этот вопрос нужно не мне задавать. Я готов тренировать команду, чтобы выиграть в воскресенье. Я не думаю о таких вещах. Для меня это глупый вопрос, на который не должен обращать внимание. Это часть работы. Это не хобби. Этой работой я кормлю детей. Когда я подписываю контракт, то понимаю, что могу его не доработать. Но я не буду ходить каждый день на тренировку и думать, что это последний день в клубе. Не надо мне задать этот вопрос. Вот вы (обращение к журналисту. — Прим. «СЭ») готовы к увольнению, если интервью со мной будет неуспешным? Вы должны быть готовы сделать хорошее интервью со мной. Это ваша работа. Мы должны быть готовы хорошо сделать свою работу.
Челестини работает в московской команде с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
После 27 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России. В финале Пути регионов FONET Кубка России армейцы 6 мая сыграют со «Спартаком».
2 мая в 28-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Зенит».