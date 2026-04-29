«У “Краснодара” есть психологическое преимущество над “Зенитом”. Интервью Романцева

— Начну с искусственного интеллекта, который, говорят, уже и музыку пишет со стихами, и еду по домам развозит… То ли еще будет! Того гляди и в футболе объявится со своими цифровыми анализами игры, давая совет нашему брату, кого ему ставить в состав, а кого придержать на лавке. Да и до агентов доберется с контрактами и деньгами. Но и без этого, уважаемый Лев, футбол становится все более прагматичным. Тот, в котором начинал я, действительно дышал атмосферой праздника. Потому что те, кто приходил в него, были влюблены в футбол, передавая радость игры болельщикам. В этом плане «Спартак» был для меня эталоном. Именно в нем я познакомился с великими братьями Старостиными, Симоняном, Бесковым, открывшими для меня путь в большую игру и тренерскую профессию. Это настоящие романтики своего дела. Мне рассказывали, что был период, когда «Спартак», отправляясь на очередной матч из Тарасовки, ехал в Москву на электричке. А на Казанском вокзале пересаживался в клубный автобус, который вез в Лужники. И главным для каждого, кто выходил на поле в красно-белой майке, считалась не просто победа, а то, какой игрой она добывалась. И до финального свистка помнили, что играют для тех, кто сидит на трибунах, — для болельщиков! Чувствуя это, народ валом шел на стадион, надевая, как в театр, самое лучшее из своего гардероба. Да и билеты на матч порой было не достать. С гордостью вспоминаю еще то время, когда на выездные матчи «Спартака» выбирались целыми семьями с детьми. И мы очень дорожили такой любовью. Все это и рождало незабываемый праздник футбола!