ЦСКА проверит чемпионские амбиции «Зенита», «Спартаку» и «Краснодару» важно распределить силы перед Кубком

ЦСКА — «Зенит»: одни в кризисе, другие на износе
До конца сезона осталось всего три тура, а значит, уже можно смело изучать расклады в борьбе за чемпионство. На этой неделе «Краснодар» может уйти в солидный отрыв, и задача «Зенита» — не позволить этому случиться. Учитывая то, что «быкам» играть с разобранным «Акроном», необходимо побеждать ЦСКА. Дальше сине-бело-голубым будет полегче: останутся домашний матч с «Сочи» и выезд в Ростов, так что прямо сейчас команде Сергея Семака требуется пройти самое сложное испытание.
Но поводы для оптимизма есть. И связаны они в первую очередь с состоянием соперника. Фабио Челестини после нулевой ничьей с «Рубином» сказал, что видел на поле сплотившуюся команду, но, если честно, визуальное впечатление немного другое — у ЦСКА две победы в девяти играх после зимней паузы, и этот результат говорит сам за себя. Атака барахлит, Лусиано Гонду почти не забивает, плюс явно слабее выглядит лидер команды Матвей Кисляк.
Более того, начались серьезные кадровые проблемы. Акинфеев и Мойзес заявили, что уже не сыграют в этом сезоне, а Лукин и Глебов не приняли участия в последней тренировке команды. Возвращение Кирилла особенно важно — именно от него в последние месяцы исходит главная угроза чужим воротам. Недавно в итальянской прессе появился инсайд: интерес к молодому вингеру проявляет «Интер», а агент игрока Таймаз Хархаров подтвердил, что находится в рабочей поездке в Европе и в том числе посетил Италию. Для Глебова это должно стать дополнительной мотивацией показать максимум на финишном отрезке. Если успеет восстановиться.
Что касается «Зенита», то перед Сергеем Семаком, недавно установившим рекорд по числу матчей у руля питерского гранда, стоит сложнейшая задача: выжать последнее из своих игроков. Весной «Зенит» набирает важные очки, но видно, что в концовках команде не хватает дыхалки. Есть явные вопросы по качеству физподготовки. Даже ничью с «Локомотивом» неделю назад можно считать удачей — пенальти в его ворота, конечно, назначили спорнейший, да и «Краснодар» вернул себе первую строчку. Но сейчас ключевое — не пустить оппонента в еще больший отрыв.
«Локомотив» — «Динамо»: время поберечь силы?
В первом круге эти команды сыграли один из самых результативных матчей сезона, закончившийся победой «Локо» 5:3. Обе команды с охотой бегут в атаку, и пусть с точки зрения турнирных раскладов эта встреча вызывает меньший резонанс, чем вывеска ЦСКА — «Зенит», именно тут мы можем увидеть открытый и результативный футбол.
«Динамо» уже не решает серьезных задач в чемпионате и наверняка бросит все силы на подготовку к ответному матчу с «Краснодаром» в Кубке, который состоится 7 мая. Но вряд ли Ролан Гусев выставит резервный состав. Во-первых, встреча статусная и показательная, в том числе по ней будут оценивать качество его работы по итогам сезона. Во-вторых, перед «Краснодаром» точно не помешает поправить психологический фон. В последнее время результаты «Динамо» просели. За исключением победы над «Сочи» в предыдущем туре, бело-голубые испытывают трудности во всех матчах: ничьи с «Оренбургом» и «Пари НН», поражения от «Зенита» и «Рубина» дома, вымученная победа над «Акроном». Той легкости, что была после возобновления сезона, уже нет, и это не похоже на совпадение.
«Локомотив» же борется за сохранение третьей строчки. Чтобы гарантированно удержаться на ней по итогам 28-го тура, необходима победа — «Спартак» отстает всего на одно очко. Проблема в том, что качество игры железнодорожников «плавает» от матча к матчу. Они на равных сражались с «Зенитом» и чуть не добыли победу, а затем без шансов влетели «Крыльям Советов» и едва не нарвались на разгром (в концовке Митрюшкин потащил пенальти).
Слухи о возможной распродаже в «Локо» все усиливаются: Батраков давно на карандаше у европейских клубов (член совета директоров Валерий Филатов даже обозначил цену на Алексея — не менее 20 миллионов евро), Воробьев и Карпукас не продлевают контракты, теперь вот появилась информация о предложении по Монтесу. Но красно-зеленым необходимо абстрагироваться от всей этой болтовни и сосредоточиться на решении текущих задач. Если удастся удержаться на третьей строчке, претензий к Галактионову будет минимум — результат есть результат. В противном случае можно нарваться на волну критики по качеству игры. Понятно, что «Локо» в отличие от других российских грандов делает ставку на россиян, и это очень похвально. Но со стабильностью в наборе очков и надежностью обороны надо что-то делать.
«Акрон» — «Краснодар»: последняя передышка перед решающей неделей
Матч с «Акроном» не должен стать большой проблемой для «Краснодара». «Быки» показали слабый футбол со «Спартаком» и во многом благодаря удаче зацепили три очка. С махачкалинским «Динамо» дома вообще пришлось отыгрываться. В пяти последних встречах «Краснодар» одержал три победы, и все с минимальным счетом. Но все же «Акрон», даже несмотря на победу над «Балтикой» в 27-м туре, не похож на соперника, способного заставить «Краснодар» оступиться.
Сейчас у чемпиона нет того мандража на финальном отрезке, как в предыдущие годы, хотя и назвать качественной его игру язык поворачивается с трудом. Но что есть у этой команды, так это голый класс. Сперцян и Кордоба могут решить моменты даже в матчах, в которых мало что получается, плюс здорово прибавил Кривцов. Так что Мусаеву есть на кого положиться.
Сейчас главному тренеру жизненно важно грамотно распределить силы на дистанции. Посреди следующей недели предстоит ответный матч с «Динамо» в Кубке, а сразу за ним — еще одна встреча с бело-голубыми, на этот раз в рамках чемпионата. Именно следующая неделя должна многое прояснить в чемпионской гонке. Ну, а сейчас задача обыденная — не напороться на сенсацию и набрать три очка с командой, которая борется за выживание.
«Крылья Советов» — «Спартак»: ждать ли еще одного чуда в Самаре
«Он работает без шума и пыли», — так Андрей Аршавин охарактеризовал работу Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке». И с легендой сложно не согласиться — испанский тренер не сыплет пацанскими цитатами в стиле Деяна Станковича, зато с ним во главе красно-белые стабильно набирают очки, а главное — раскрываются футболисты, которых раньше задвинули в глубокий запас. Например, Роман Зобнин, принесший победу в недавнем выезде в Нижний Новгород.
Карседо сейчас тоже придется подумать над тем, чтобы сохранить силы к матчу с ЦСКА в Кубке. «Крылья Советов» не просто так обыграли «Локомотив» — самарцы после ухода Магомеда Адиева смотрятся куда увереннее, прибавили Рахманович и Олейников, так что легкой прогулки точно не будет. «Спартак» будет владеть инициативой, но в этом и опасность — «крылышки» научились очень эффективно контратаковать. В этом плане красно-белым необходимо сохранять концентрацию, чтобы остаться в гонке за третье место.
Марк Бессонов