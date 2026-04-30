ЦСКА проверит чемпионские амбиции «Зенита», «Спартаку» и «Краснодару» важно распределить силы перед Кубком

Слухи о возможной распродаже в «Локо» все усиливаются: Батраков давно на карандаше у европейских клубов (член совета директоров Валерий Филатов даже обозначил цену на Алексея — не менее 20 миллионов евро), Воробьев и Карпукас не продлевают контракты, теперь вот появилась информация о предложении по Монтесу. Но красно-зеленым необходимо абстрагироваться от всей этой болтовни и сосредоточиться на решении текущих задач. Если удастся удержаться на третьей строчке, претензий к Галактионову будет минимум — результат есть результат. В противном случае можно нарваться на волну критики по качеству игры. Понятно, что «Локо» в отличие от других российских грандов делает ставку на россиян, и это очень похвально. Но со стабильностью в наборе очков и надежностью обороны надо что-то делать.