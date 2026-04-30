3 причины, которые могут помешать «Краснодару» стать чемпионом. «Зениту» будет легче

Осталось всего три тура.

Источник: Спорт-Экспресс

Говорят, удержаться на вершине сложнее, чем на нее взобраться. По поводу этого тезиса можно спорить, но «Краснодар» прямо сейчас на себе проверяет, насколько он жизнеспособен. Год назад команда Мурада Мусаева впервые в истории выиграла чемпионат России, а теперь несется к защите титула, за три тура до финиша сезона опережая «Зенит» на одно очко.

По сути все сейчас в руках южан. Нужно просто побеждать в каждом из оставшихся матчей и не оглядываться, как там дела у конкурента. Но действительно ли это «просто»? В реальности существует сразу несколько тревожных пунктов, которые могут всерьез навредить чемпионским амбициям «Краснодара» и помешать ему завоевать второе подряд золото.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 28, 3.05.2026, 17:00
Акрон
-
Краснодар
-

Короткая скамейка

Вернее, практически ее отсутствие. С начала апреля «Краснодар» провел пять матчей в РПЛ — две волевые победы вопреки, одна минимальная и две ничьи. И именно на этом отрезке Мусаев ни разу не сделал больше трех замен за 90 минут, однажды вовсе ограничившись двумя. Клуб обладает обоймой классных футболистов, многие из которых в состоянии брать на себя решение ключевых задач. Но с такой глубиной состава тяжело стабильно штамповать очки от игры к игре.

Пока запаса мастерства достаточно. Кордоба и Агкацев по уровню вообще не проседают, у Кривцова лучшая весна в жизни. Но Сперцян, например, уже заметно отдалился от собственного пика, а другие вспыхивают фрагментарно. Если вообще вспыхивают. В условиях гонки с опытным соперником фактор скамейки неизбежно становится одним из ключевых. Возможно, самым значимым. И на ротационном трио Боселли — Мозес — Пальцев до трофея добежать будет трудновато.

Теоретическое серебро «Краснодара» заставит оглянуться на зимнюю паузу. Южане до упора не совершали никаких сделок, а потом резко лишились Козлова и Перрена — как раз представителей первого эшелона командного резерва, которых сейчас безумно не хватает. А приобретения только лишь Боселли оказалось маловато. Конечно, наложились и травмы — наличие Са и Аугусто ситуацию точно облегчило бы. Но их в доступе сейчас нет. А проблема — есть. И она критичная.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 29, 11.05.2026, 20:00
Динамо
-
Краснодар
-

Календарь

В отрыве от общей картины расписание не выглядит угрожающим, но в совокупности с прочими факторами оно имеет разрушительный потенциал. Разумеется, календарь «Краснодара» надо сравнивать с зенитовским. И, опять же, на бумаге чисто по силе и статусу оппозиции, кажется, переживать не о чем. Но всегда необходимо учитывать контекст.

Здесь вот что важно: команде Мусаева предстоит встретиться с тремя максимально мотивированными соперниками — «Акроном», столичным «Динамо» и «Оренбургом». Москвичи и лично Ролан Гусев еще в прошлом мае жутко хотели поквитаться за развязку сезона-2023/24, когда результат очной игры лишил чемпионства обоих, хотя динамовцы до стартового свистка шли первыми — тогда реваншироваться не удалось. А перед тольяттинцами и оренбуржцами стоит банальная задача не вылететь, для них любое непоражение подобно кислороду.

Петербуржцев же, наоборот, ждут клубы, почти потерявшие какие-либо турнирные цели. ЦСКА весной самоликвидировался и сконцентрировался на Кубке, «Сочи» даже в стыки уже не заползет, а «Ростов» вряд ли затянет участие в подвальных разборках до последнего тура — если Семак тут не наберет девять из девяти, этот «Зенит», видимо, не спасти. Но изможденному — как физически, так и морально — «Краснодару», очевидно, напрягаться ради успеха придется сильнее.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Финал, 7.05.2026, 20:30
Краснодар
-
Динамо
-

Второй фронт

Как в середине марта писал в соцсетях Эдуард Сперцян, обращаясь к болельщикам: «Нет времени расслабляться. Очень нужна ваша поддержка». Вроде бы дежурный призыв идти на стадион, но главное в нем озвучивается в начале. «Краснодару» попросту некогда отдыхать, потому что Кубок по значимости для команды не особо уступает чемпионату — его ведь до сих пор ни разу не выигрывали. Да и в принципе на данном этапе исторического развития клуба никто титулами разбрасываться не собирается.

На первый матч финала Пути РПЛ Мусаев выставил состав, вплотную приближенный к оптимальному. Разве что Кордоба остался в запасе, но и Джон в итоге получил аж целый тайм на поле. Перед ответной встречей счет в противостоянии с «Динамо» не открыт, поэтому 7 мая «Краснодар» наверняка снова выложится по полной. Тем более играть ему дома. И этот мини-финал втиснут ровно между двух выездов — в Самару к «Акрону» и в Москву все к тому же «Динамо».

Иными словами, у обескровленной и вымотанной команды впереди в течение двух недель четыре матча с заряженными оппонентами, права на ошибку в которых нет. А у «Зенита» — ни Кубка, ни сверхнастроенных соперников, ни кадровых проблем. Надо лишь выяснить, достаточно ли желания и характера. Касается это, кстати, обоих.

Трофим Гондюреев