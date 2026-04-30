Селюк: потеря Акинфеева в данный момент не ослабит ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление голкипера и капитана «армейцев» Игоря Акинфеева о том, что он не сыграет в нынешнем сезоне, но не будет завершать карьеру.

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление голкипера и капитана «армейцев» Игоря Акинфеева о том, что он не сыграет в нынешнем сезоне, но не будет завершать карьеру.

"Потеря Акинфеева в данный момент не ослабит ЦСКА. Команда ни на что особо не претендует. Только если Кубок, но у Торопа будет больше мотивации. Игорь уже выиграл и кубки, и чемпионаты. Тороп — хороший вратарь, но Акинфеев — символ российского футбола.

Сравнивать его с кем-то — это как сравнивать любого итальянского вратаря с Буффоном. Нечего сравнивать! Пусть Тороп прежде заиграет здесь, чем говорить о его перспективах в заграничных чемпионатах", — сказал Селюк Metaratings.ru.

В текущем сезоне Акинфеев провёл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл «на ноль». 8 апреля футболисту исполнилось 40 лет, его контракт с москвичами рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarke оценивает рыночную стоимость россиянина в 1 млн евро. Голкипер, который является воспитанником академии «армейцев», дебютировал в составе ЦСКА в 2003 году и провёл всю карьеру в одном клубе.

На счету игрока 23 трофея: Кубок УЕФА, шесть побед в чемпионате России, восемь Кубков России и восемь Суперкубков. В 2025 году после победы в FONBET Кубке России Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории страны.

