Селюк: потеря Акинфеева в данный момент не ослабит ЦСКА

В текущем сезоне Акинфеев провёл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл «на ноль». 8 апреля футболисту исполнилось 40 лет, его контракт с москвичами рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarke оценивает рыночную стоимость россиянина в 1 млн евро. Голкипер, который является воспитанником академии «армейцев», дебютировал в составе ЦСКА в 2003 году и провёл всю карьеру в одном клубе.