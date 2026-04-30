Семак сообщил, что ЦСКА выйдет с дополнительной мотивацией на «Зенит»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у футболистов команды нет недооценки ЦСКА, для которого матч с петербуржцами будет дополнительной мотивацией прервать неудачную серию в чемпионате России по футболу.
Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 2 мая в Москве. ЦСКА не может победить в чемпионате на протяжении четырех игр и с 45 очками занимает шестое место в таблице, «Зенит» (59 очков) идет вторым.
«Это спорт. Я думаю, что они прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения — команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, игры против “Зенита” для всех — это дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего, ради кого играть, и я не сомневаюсь, что этот матч они проведут на максимуме своих возможностей», — приводит слова Семака сайт «Зенита».