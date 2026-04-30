Семак оценил возвращение Глушенкова и Мантуана в состав «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в субботу, 2 мая, и начнется в 19:00 по столичному времени.
— Максим Глушенков возвращается в строй после дисквалификации. Плюс, исходя из ваших слов, будет готовиться и Густаво Мантуан. Как бы вы оценили эти усиления?
— Густаво пропустил достаточно много, Глушенков — по дисквалификации. В функциональном плане, в игровом тонусе у Глушенкова все нормально. По Мантуану: конечно, для нас это хорошо, это игрок, который может нам помочь, но пока, конечно, он не готов на 100%. Посмотрим, насколько он будет готов, — заявил Семак на пресс-конференции.