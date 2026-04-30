У Ерохина заканчивается контракт. Почему «Зенит» должен сохранить ветерана как минимум на год

За два с половиной года я не пропустил ни одного домашнего матча «Зенита». Почти каждый раз после финального свистка в микст-зоне вижу одну и ту же картину: молодые (и не только) петербургские журналисты выстраиваются в очередь за комментариями к Ерохину. Почему? Он максимально открыт, готов уделить время любому и с ним просто интересно поговорить.
У Александра, как у любого человека, бывает плохое настроение. Тогда он интеллигентно извиняется и проходит мимо, чтобы поскорее покинуть стадион. Но в основном терпеливо встает напротив камер и микрофонов, отвечает на вопросы — даже самые неудобные — и старается сглаживать углы.
В последние сезоны уроженца Барнаула часто спрашивают о завершении карьеры и дальнейших планах. Что логично: осенью Ерохину исполнится 37 лет, возраст солидный. Да и появляется он на поле в РПЛ редко. В нынешнем чемпионате у него рекордно низкий показатель за всю карьеру — 33 минуты игрового времени. Меньше не было никогда: ни в «Краснодаре», ни в «Ростове», ни в «Урале», ни за почти девять лет в «Зените».
|Сезон
|Клуб
|Количество минут
|2010/11
|Краснодар
|606
|2012/13
|Краснодар
|49
|2013/14
|Урал
|1759
|2014/15
|Урал
|2198
|2015/16
|Ростов и Урал
|1724
|2016/17
|Ростов
|1961
|2017/18
|Зенит
|2181
|2018/19
|Зенит
|1155
|2019/20
|Зенит
|846
|2020/21
|Зенит
|841
|2021/22
|Зенит
|925
|2022/23
|Зенит
|251
|2023/24
|Зенит
|290
|2024/25
|Зенит
|240
|2025/26
|Зенит
|33
|Данные: Transfermarkt
Весной в РПЛ Александр сыграл всего 14 минут. После встречи с «Ахматом» его снова спросили о будущем. Ответ получился откровенным:
«Жизнь такая штука, что ничего нельзя предсказать. Готовлюсь к разному развитию событий. Хотел бы продлить с “Зенитом” контракт в качестве игрока. Для этого прикладываю все усилия в плане самоотдачи, готовности. Это видно и по матчам на сборах, где забил и отдал больше всех, по матчам, которые были за полгода, с “Кайратом”. Самоотдача, пробег, спринтовая работа — на первом-втором месте в команде. Были ли разговоры с руководством о продлении? Не так много остается времени. Думаю, разговор будет. Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, все будет хорошо», — приводит его слова «Матч ТВ».
Контракт ветерана с «Зенитом» действует до 30 июня. Времени действительно осталось не так много. Нужно ли продлевать еще на год? Кажется, ответ лежит на поверхности.
Ерохин — важный человек в раздевалке. А после ухода 39-летнего Михаила Кержакова (говорят, он закончит карьеру летом) и вовсе станет самым возрастным. Александр будет хранителем победных традиций и тем, кто возьмет под крыло молодых. Это футболист с огромным багажом знаний и опыта: шестикратный чемпион России, участник Кубка конфедераций и чемпионата мира, Лиги Европы и Лиги чемпионов. В любом коллективе нужен такой «дядька». Возможно, прозвучит громко, но Ерохина уже можно включать в список легенд «Зенита». Он занимает 21-е место по количеству официальных матчей за всю историю клуба — 270 — и отстает от экс-нападающего Юрия Желудкова всего на одну встречу.
И речь не только про роль вне поля и былые заслуги.
Несмотря на минимальное игровое время в РПЛ, Ерохин все еще полноценный футболист обоймы. Например, в FONBET Кубке России (из которого «Зенит» уже вылетел) он сыграл 370 минут в 8 матчах, забил 3 гола, выходил с капитанской повязкой. Зимой великолепно провел сборы и стал главным бомбардиром. Выглядел не хуже Александра Соболева и Джона Дурана. Признается, что максимально мотивирован, а по тестам — один из лучших в команде. К тому же универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Качественно действует в штрафной: умеет врываться в свободную зону и опережать соперников. В этом помогают габариты — рост 195 сантиметров. Его не просто так называют русским Томасом Мюллером: тот тоже не скоростной и не очень техничный, но невероятно полезный — благодаря умению выбирать позицию и сканировать пространство.
«Мюллер — один из лучших на этой позиции. Конечно, я за ним слежу. Какие-то моменты в его игре всегда для себя подмечаю», — говорил Ерохин в интервью YouTube-каналу сборной России в 2020 году.
36-летний немец в прошлом году покинул «Баварию» и уехал в США. Мюнхенцы трогательно провожали его, устроили церемонию.
Ерохину пока рано говорить до свидания — он все еще важный винтик в зенитовском механизме. Такого профессионала, который готов выйти на любую позицию и отпахать, еще поискать. Да и место он ничье не занимает — ни легионера, ни россиянина, — так как заявлен за «Зенит» — 2. Молодых воспитанников его типажа, близких к основе, нет. А тратить деньги на новичка для скамейки… Зачем?