У Ерохина заканчивается контракт. Почему «Зенит» должен сохранить ветерана как минимум на год

Он еще точно пригодится команде.

Источник: ФК «Зенит»

За два с половиной года я не пропустил ни одного домашнего матча «Зенита». Почти каждый раз после финального свистка в микст-зоне вижу одну и ту же картину: молодые (и не только) петербургские журналисты выстраиваются в очередь за комментариями к Ерохину. Почему? Он максимально открыт, готов уделить время любому и с ним просто интересно поговорить.

У Александра, как у любого человека, бывает плохое настроение. Тогда он интеллигентно извиняется и проходит мимо, чтобы поскорее покинуть стадион. Но в основном терпеливо встает напротив камер и микрофонов, отвечает на вопросы — даже самые неудобные — и старается сглаживать углы.

В последние сезоны уроженца Барнаула часто спрашивают о завершении карьеры и дальнейших планах. Что логично: осенью Ерохину исполнится 37 лет, возраст солидный. Да и появляется он на поле в РПЛ редко. В нынешнем чемпионате у него рекордно низкий показатель за всю карьеру — 33 минуты игрового времени. Меньше не было никогда: ни в «Краснодаре», ни в «Ростове», ни в «Урале», ни за почти девять лет в «Зените».

Игровое время Ерохина в РПЛ
СезонКлубКоличество минут
2010/11Краснодар606
2012/13Краснодар49
2013/14Урал1759
2014/15Урал2198
2015/16Ростов и Урал1724
2016/17Ростов1961
2017/18Зенит2181
2018/19Зенит1155
2019/20Зенит846
2020/21Зенит841
2021/22Зенит925
2022/23Зенит251
2023/24Зенит290
2024/25Зенит240
2025/26Зенит33
Данные: Transfermarkt

Весной в РПЛ Александр сыграл всего 14 минут. После встречи с «Ахматом» его снова спросили о будущем. Ответ получился откровенным:

«Жизнь такая штука, что ничего нельзя предсказать. Готовлюсь к разному развитию событий. Хотел бы продлить с “Зенитом” контракт в качестве игрока. Для этого прикладываю все усилия в плане самоотдачи, готовности. Это видно и по матчам на сборах, где забил и отдал больше всех, по матчам, которые были за полгода, с “Кайратом”. Самоотдача, пробег, спринтовая работа — на первом-втором месте в команде. Были ли разговоры с руководством о продлении? Не так много остается времени. Думаю, разговор будет. Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, все будет хорошо», — приводит его слова «Матч ТВ».

Контракт ветерана с «Зенитом» действует до 30 июня. Времени действительно осталось не так много. Нужно ли продлевать еще на год? Кажется, ответ лежит на поверхности.

Ерохин — важный человек в раздевалке. А после ухода 39-летнего Михаила Кержакова (говорят, он закончит карьеру летом) и вовсе станет самым возрастным. Александр будет хранителем победных традиций и тем, кто возьмет под крыло молодых. Это футболист с огромным багажом знаний и опыта: шестикратный чемпион России, участник Кубка конфедераций и чемпионата мира, Лиги Европы и Лиги чемпионов. В любом коллективе нужен такой «дядька». Возможно, прозвучит громко, но Ерохина уже можно включать в список легенд «Зенита». Он занимает 21-е место по количеству официальных матчей за всю историю клуба — 270 — и отстает от экс-нападающего Юрия Желудкова всего на одну встречу.

И речь не только про роль вне поля и былые заслуги.

Несмотря на минимальное игровое время в РПЛ, Ерохин все еще полноценный футболист обоймы. Например, в FONBET Кубке России (из которого «Зенит» уже вылетел) он сыграл 370 минут в 8 матчах, забил 3 гола, выходил с капитанской повязкой. Зимой великолепно провел сборы и стал главным бомбардиром. Выглядел не хуже Александра Соболева и Джона Дурана. Признается, что максимально мотивирован, а по тестам — один из лучших в команде. К тому же универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Качественно действует в штрафной: умеет врываться в свободную зону и опережать соперников. В этом помогают габариты — рост 195 сантиметров. Его не просто так называют русским Томасом Мюллером: тот тоже не скоростной и не очень техничный, но невероятно полезный — благодаря умению выбирать позицию и сканировать пространство.

«Мюллер — один из лучших на этой позиции. Конечно, я за ним слежу. Какие-то моменты в его игре всегда для себя подмечаю», — говорил Ерохин в интервью YouTube-каналу сборной России в 2020 году.

36-летний немец в прошлом году покинул «Баварию» и уехал в США. Мюнхенцы трогательно провожали его, устроили церемонию.

Ерохину пока рано говорить до свидания — он все еще важный винтик в зенитовском механизме. Такого профессионала, который готов выйти на любую позицию и отпахать, еще поискать. Да и место он ничье не занимает — ни легионера, ни россиянина, — так как заявлен за «Зенит» — 2. Молодых воспитанников его типажа, близких к основе, нет. А тратить деньги на новичка для скамейки… Зачем?