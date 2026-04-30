У Ерохина заканчивается контракт. Почему «Зенит» должен сохранить ветерана как минимум на год

Несмотря на минимальное игровое время в РПЛ, Ерохин все еще полноценный футболист обоймы. Например, в FONBET Кубке России (из которого «Зенит» уже вылетел) он сыграл 370 минут в 8 матчах, забил 3 гола, выходил с капитанской повязкой. Зимой великолепно провел сборы и стал главным бомбардиром. Выглядел не хуже Александра Соболева и Джона Дурана. Признается, что максимально мотивирован, а по тестам — один из лучших в команде. К тому же универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Качественно действует в штрафной: умеет врываться в свободную зону и опережать соперников. В этом помогают габариты — рост 195 сантиметров. Его не просто так называют русским Томасом Мюллером: тот тоже не скоростной и не очень техничный, но невероятно полезный — благодаря умению выбирать позицию и сканировать пространство.