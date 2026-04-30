Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Брага
1
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.16
П2
4.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ноттингем Форест
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.50
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
перерыв
Шахтер
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
4.40
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
перерыв
Райо Вальекано
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.55
П2
4.05
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
01.05
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.85
П2
3.08

Защитник «Балтики» Андраде прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде отреагировал на информацию об интересе «Зенита».

Источник: Соцсети

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб сделал калининградской команде предложение по трансферу колумбийского футболиста.

— Кевин, тобой интересуется «Зенит». Что думаешь об этом?

— Нет-нет, мне нечего сказать, правда. Сейчас я в «Балтике», здесь и сейчас это мой клуб. И я сосредоточен на том, что еще мы можем сделать. В настоящий момент думаю только о «Балтике», — приводит слова Андраде журналист Глеб Алексеев в телеграм-канале.

Андраде перешел в «Балтику» из «Америки» в начале 2024 года за 400 тысяч евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 30 матчей, забил 1 гол, заработал 11 желтых и 1 красную карточку. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.