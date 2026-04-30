Защитник «Балтики» Андраде прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб сделал калининградской команде предложение по трансферу колумбийского футболиста.
— Кевин, тобой интересуется «Зенит». Что думаешь об этом?
— Нет-нет, мне нечего сказать, правда. Сейчас я в «Балтике», здесь и сейчас это мой клуб. И я сосредоточен на том, что еще мы можем сделать. В настоящий момент думаю только о «Балтике», — приводит слова Андраде журналист Глеб Алексеев в телеграм-канале.
Андраде перешел в «Балтику» из «Америки» в начале 2024 года за 400 тысяч евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 30 матчей, забил 1 гол, заработал 11 желтых и 1 красную карточку. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.