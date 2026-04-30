18-летний талант «Зенита» покинул «Краснодар» со скандалом: «Так просто уйти не удалось»

— У нас были неплохие отношения с «Зенитом», и целую команду пригласили на товарищеский матч. Поиграли с «Зенитом». После этой игры 5−6 игроков из нашей команды пригласили на просмотр, провести там неделю. После этих сборов остались два игрока 2007 года — вратарь Артем Митяев и полузащитник Никита Халяпин. Даню тоже пригласили. На тот момент, если честно, мы не хотели никуда уезжать. Он два или три раза ездил, приглашали на турниры, на какие-то свои сборы. Он приезжал несколько раз к ним.
После того как он съездил в «Зенит», у нас в Волгограде был финал первенства Черноземья. Там были селекционеры ЦСКА и «Краснодара». Там он тоже был на просмотре. У нас было три варианта, где нас ждали с распростертыми объятиями — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».
— Почему сначала выбрали «Краснодар»?
— Во-первых, мне предложили работу в Краснодаре. И не хотелось его одного отпускать. Тогда парень со мной очень много времени проводил (на тот момент Даниилу было 13 лет. — Sport24). Во-вторых, немаловажной составляющей была учеба. Он хорошо учится, сейчас заканчивает 11-й класс. Возможно, с золотой медалью окончит школу.
— Почему решили из «Краснодара» в «Зенит» перейти?
— Мы пробыли в Краснодаре всего полгода. Мои товарищи, тоже из мира футбола, предложили мне переехать в Москву. На тот момент они заходили в одну из московских академий, организовывался проект. Их очень заинтересовало, чтобы мы туда переехали. Получилось, что мы собрали сумки, сорвались с небольшим скандалом. Так просто не удалось уйти из «Краснодара». Но это уже в прошлом. Приехали, должны были уехать в эту академию, но у человека, который меня приглашал, что-то не получилось, в последний момент отменилось. А мы уже уехали из Краснодара.
— Мосты были сожжены?
— Да, мы были дома. В принципе, был вариант остаться дома и тренироваться. Еще и время шло. Это было перед Новым годом. Заканчивались каникулы, а у него школа начиналась. Надо было определяться. У нас в семье не то чтобы приоритет, но учебе отводится достаточно серьезное отношение. Из-за школы были два варианта: либо оставаться в Курске, либо — в «Зенит». Они нас всегда ждали, даже когда мы ехали в «Краснодар». У меня неплохие отношения с тренерами и руководителями «Зенита». Они сказали: «Если вдруг что-то случится, позвоните, мы всегда готовы вас взять». Ну и все, я набрал, прислали все документы. «Давайте приезжайте завтра. Завтра мы вас ждем». Все так и получилось, — цитирует Кондакова-старшего «Спорт день за днем».