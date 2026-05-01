Матчи «Локомотив» — «Динамо» и ЦСКА — «Зенит» пройдут в 28-м туре РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов считает, что главной интригой будет стиль игры железнодорожников. «Интрига в том, какую тактику выберут команды. Если “Динамо” сыграет окрыленно, а “Локомотив” ввяжется в эту открытую игру и будет много голов, меня это удивит. Потому что для борьбы за бронзу нужно, мне кажется, играть в более прагматичный футбол, — сказал Пименов ТАСС. — 1:0, 2:1 — нужно такие матчи выигрывать, чтобы по весне надеть на себя медали. Поэтому если “Локомотив” не ввяжется в открытую игру, то будет фаворитом матча».