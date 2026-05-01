Матчи «Локомотив» — «Динамо» и ЦСКА — «Зенит» пройдут в 28-м туре РПЛ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Программа 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу двумя матчами. В предстоящем туре пройдут две выделяющиеся игры — «Локомотив» — «Динамо» (Москва) и ЦСКА — «Зенит».
1 мая состоится матч между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 19:30 мск. Железнодорожники с 49 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые с 38 очками располагаются на восьмой позиции. Матч первой части сезона завершился победой «Локомотива» со счетом 5:3.
Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов считает, что главной интригой будет стиль игры железнодорожников. «Интрига в том, какую тактику выберут команды. Если “Динамо” сыграет окрыленно, а “Локомотив” ввяжется в эту открытую игру и будет много голов, меня это удивит. Потому что для борьбы за бронзу нужно, мне кажется, играть в более прагматичный футбол, — сказал Пименов ТАСС. — 1:0, 2:1 — нужно такие матчи выигрывать, чтобы по весне надеть на себя медали. Поэтому если “Локомотив” не ввяжется в открытую игру, то будет фаворитом матча».
Команды подходят к матчу без значительных потерь. У «Динамо» во второй части сезона выделяется 23-летний нападающий Константин Тюкавин, в его активе 8 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах РПЛ. За «Локомотив» играет 20-летний полузащитник Алексей Батраков, который забил 13 мячей и отдал 9 ассистов в 26 матчах чемпионата. В последний раз «Динамо» в гостях обыграло «Локомотив» в РПЛ 22 октября 2022 года, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.
Также в пятницу еще один претендент на медали московский «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча начнется в 17:00 мск. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице с 48 очками. «Крылья Советов» идут 13-ми с 27 очками. Матч первой части сезона между командами завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. В этом сезоне красно-белые также претендуют на победу в Фонбет — Кубке России. 6 мая «Спартак» на своем поле встретится с ЦСКА в финале «пути регионов».
Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой уверен, что большой ротации у красно-белых не будет. «потому что нет смысла — все вроде в неплохой форме, ни у кого ничего не побаливает. Единственное — если действительно у кого-то есть микроповреждения, — сказал Мостовой ТАСС. — Большая ротация — человек 5−6 не поставить, думаю, что вряд ли. А там обыгрывай “Крылья Советов”, уже на третьем месте. До кубка еще четыре дня будет».
ЦСКА — «Зенит» и «Акрон» — «Краснодар»
Только «Краснодар» и петербургский «Зенит» остались в претендентах на золотые медали чемпионата России. Краснодарская команда лидирует в таблице с 60 очками, петербуржцы идут следом с 59 очками. В случае равенства очков «Зенит» окажется выше в таблице за счет результатов в личных встречах (2:0, 1:1).
В субботу «Зениту» может помешать ЦСКА. Матч пройдет в Москве и начнется в 19:00 мск. Армейцы с 45 очками располагаются на шестой позиции. Игра первой части сезона завершилась вничью со счетом 1:1. Несмотря на матч со «Спартаком» в Кубке России 6 мая, главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что большой ротации не будет в игре с «Зенитом».
«Нет, не планируем ротацию, самый лучший способ подготовиться к “Спартаку” — провести хороший матч с “Зенитом”, — сказал Челестини журналистам. Армейцы осенью также считались одними из претендентов на чемпионство, однако весной результаты пошли на спад. “Нам бы хотелось иметь другую весну, честно говоря, — отметил Челестини. — У нас был сложный период, но мы все время хотим бороться и сражаться. И мы это делаем, есть возможность закончить третьими в чемпионате, и мы в двух матчах от победы в кубке. Поэтому все должны быть в приподнятом духе, идти в одном направлении, быть довольными”.
У ЦСКА немало потерь перед матчем с «Зенитом». Ранее капитан и вратарь команды Игорь Акинфеев, не игравший из-за травмы с 4 апреля, сообщил о завершении сезона из-за повреждения. Также сезон закончен для бразильского защитника Мойзеса. Под вопросом участие защитника Матвея Лукина и полузащитника Кирилла Глебова, которые на неделе тренировались индивидуально.
«Краснодар» проведет выездной матч с тольяттинским «Акроном» 3 мая. Игра начнется в 17:00 мск. «Акрон» в прошлом туре одержал первую победу в году в РПЛ, оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (1:0). Команда с 27 очками располагается на 10-й позиции. В этом сезоне неплохо себя проявляет 37-летний нападающий Артем Дзюба, который забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач в 25 матчах. У «Краснодара» должны сыграть главные бомбардирские силы — лучший бомбардир чемпионата колумбийский нападающий Джон Корбоба (15 голов) и лучший ассистент лиги полузащитник Эдуард Сперцян (14 передач).
Другие матчи тура
2 мая состоятся матчи «Динамо» (Махачкала) — «Ростов» и «Балтика» — «Рубин». В воскресенье пройдут игры «Сочи» — «Оренбург» и «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород».
Сочинцы рискуют потерять шансы на сохранение прописки в РПЛ в случае поражения от «Оренбурга». У «Сочи» прервалась серия из трех побед в чемпионате в прошлом туре с московским «Динамо» (0:2). Команда Игоря Осинькина занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от идущего на 14-й позиции, в зоны стыковых матчей, махачкалинского «Динамо» составляет 6 очков. Однако в случае равенства очков махачкалинцы будут выше за счет дополнительных показателей. Оба матча между командами завершились вничью со счетом 0:0, побед у махачкалинского «Динамо» и «Сочи» поровну — по 5, но махачкалинцы будут выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.