ЦСКА опубликовал ролик к матчу с «Зенитом» с отсылкой на судейство

Видео было сделано в стилистике игры для приставки SEGA.
При выборе форм команд, один из комплектов «Зенита» — судейский. Также по умолчанию у «Зенита» 12 игроков, а среди опций по пенальти есть режим «только честные». Кроме того, в игру включена сцена, в которой главный тренер армейцев Челестини обращается к игрокам команды: «Парни, они опять хотят праздновать юбилей. Вы знаете, что делать!».
Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.
Красно-синие с 45 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, петербуржцы с 59 очками — на второй строчке.