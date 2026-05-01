«Они опять хотят отпраздновать юбилей». ЦСКА потроллил «Зенит» в стиле SEGA

Прогревают важнейшую игру.

Источник: РИА "Новости"

Обмен колкостями между клубами в социальных сетях снова входит в моду. На этот раз ЦСКА поиздевался над «Зенитом» в анонсе домашней игры 28-го тура РПЛ.

Премьер-лига 2025/2026
Тур 28, 2.05.2026, 19:00
ЦСКА
-
Зенит
-

12-й игрок

Весь видеоролик выполнен в стиле игровой приставки SEGA и начинается горячо — для запуска видеоигры нужно ввести пароль «123». Очевидная отсылка к оскорбительной кричалке, которой когда-то прославился Алан Дзагоев.

В целом ролик наполнен шутками про судейство. Так, уже на этапе выбора формы у «Зенита», помимо стандартных комплектов, появилась одежда рефери.

Две следующие пасхалки ждали на этапе настроек. Во-первых, со старта у «Зенита» значилось 12 игроков в составе — и вряд ли речь о болельщиках.

Во-вторых, в графе настроек пенальти пришлось отдельно выставлять «только честные».

Не обошлось и без шуток про «перенесенный» юбилей петербуржцев — виртуальный Фабио Челестини, выдавая предматчевую установку, призвал своих футболистов испортить гостям важный день: «Парни, они опять хотят праздновать юбилей. Вы знаете, что делать!».

Матч ЦСКА и «Зенита» состоится 2 мая на «ВЭБ Арене». Игра важнейшая — петербуржцы ведут борьбу за чемпионство и отстают от лидирующего «Краснодара» на один балл. Рассудит встречу Инал Танашев, Павел Кукуян — ВАР.

Московская традиция

ЦСКА — не первый клуб, который за последнее время троллит «Зенит» в анонсах. В марте отличился «Спартак» — красно-белые сняли длинный видеоролик в стиле «Шоу Трумана», наполненный юмором и отсылками. В частности, показали «маску для снорклинга от Александра Соболева», намекнув на регулярные нырки последнего. Правда, шутки вышли боком — форвард забил победный мяч с пенальти, а сами москвичи проиграли 0:2.

«Локомотив» в апреле был не таким искрометным — в своем анонсе показал будильник «Вендел» стоимостью 700 тысяч евро, намекая на проблемы бразильца с дисциплиной. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Совсем скоро узнаем, пожалеют ли армейцы о своем юморе — и будет ли «Зенит» на него отвечать.

Артем Белинин