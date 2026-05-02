Евсеев после поражение от «Ростова»: «Не было команды. Я все беру на себя. Так за выживание не борются»

«Не было команды. Я все беру на себя. Значит я недонастроил. Не тот состав выбрал. Так за выживание не борются, не играют. Я уже в перерыве сказал: “Вы играйте в футбол, а поле!” Два раза по воротам не ударили даже, подали два раза из песочной ямы. Лодку не покидают, я вместе с вами гребу ее», — сказал Евсеев.
На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда по итогам этого может опуститься в зону прямого вылета, если «Пари НН» обыграет «Ахмат».
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 5050 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Джонатан Альба
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
60′
Ростов
Ян Джапо
29′
Роналдо
(Егор Голенков)
77′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
22′
99
Муталип Алибеков
24
Андрес Аларкон
16
Уссем Мрезиг
71
Ян Джапо
46′
9
Ражаб Магомедов
77
Темиркан Сундуков
90′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
25
Гамид Агаларов
6
Мехди Мубарик
90′
70
Абдулла Ашуров
Ростов
1
Рустам Ятимов
90+6′
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
90+2′
40
Илья Вахания
81′
67
Герман Игнатов
62
Иван Комаров
63′
69
Егор Голенков
10
Кирилл Щетинин
70′
5
Данила Прохин
90+6′
9
Мохаммад Мохеби
81′
87
Андрей Лангович
Статистика
Динамо Мх
Ростов
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
1
3
Угловые
3
1
Фолы
14
22
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти