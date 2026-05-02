Евсеев после поражение от «Ростова»: «Не было команды. Я все беру на себя. Так за выживание не борются»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.00
П2
4.59
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
1
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.30
П2
8.75
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.90
П2
19.20
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.30
П2
1.82
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
0
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
14.25
X
3.75
П2
1.45
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
2
:
Хайденхайм
2
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.80
П2
12.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.45
П2
1.63
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
2
Все коэффициенты
П1
1.35
X
11.50
П2
33.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Кельн
2
Все коэффициенты
П1
64.00
X
12.20
П2
1.35
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Аугсбург
2
Все коэффициенты
П1
22.00
X
8.00
П2
1.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
2
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Франция
18:00
ПСЖ
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.89
П2
7.67
Футбол. Италия
19:00
Комо
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.01
П2
1.75
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.61
П2
7.20
Футбол. Германия
19:30
Байер
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.00
П2
2.95
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Франция
20:00
Метц
:
Монако
П1
X
П2
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.60
П2
6.50
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.71
X
4.20
П2
1.73
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.27
П2
1.70
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

Евсеев после поражение от «Ростова»: «Не было команды. Я все беру на себя. Так за выживание не борются»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев выступил с речью в раздевалке после поражения от «Ростова» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Не было команды. Я все беру на себя. Значит я недонастроил. Не тот состав выбрал. Так за выживание не борются, не играют. Я уже в перерыве сказал: “Вы играйте в футбол, а поле!” Два раза по воротам не ударили даже, подали два раза из песочной ямы. Лодку не покидают, я вместе с вами гребу ее», — сказал Евсеев.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда по итогам этого может опуститься в зону прямого вылета, если «Пари НН» обыграет «Ахмат».

Динамо Мх
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 5050 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Джонатан Альба
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
60′
Ростов
Ян Джапо
29′
Роналдо
(Егор Голенков)
77′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
22′
99
Муталип Алибеков
24
Андрес Аларкон
16
Уссем Мрезиг
71
Ян Джапо
46′
9
Ражаб Магомедов
77
Темиркан Сундуков
90′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
25
Гамид Агаларов
6
Мехди Мубарик
90′
70
Абдулла Ашуров
Ростов
1
Рустам Ятимов
90+6′
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
90+2′
40
Илья Вахания
81′
67
Герман Игнатов
62
Иван Комаров
63′
69
Егор Голенков
10
Кирилл Щетинин
70′
5
Данила Прохин
90+6′
9
Мохаммад Мохеби
81′
87
Андрей Лангович
Статистика
Динамо Мх
Ростов
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
1
3
Угловые
3
1
Фолы
14
22
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
