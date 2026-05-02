ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Гайич, Кисляк, Гонду, Мусаев, Попович.
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.
