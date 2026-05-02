Форвард «Локомотива» Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы колена

30-летний форвард получил травму в матче против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.
«В ближайшее время форвард пройдёт дообследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершен. Вернешься сильнее, Коля! Сил и скорейшего восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах железнодорожники сыграют с «Балтикой» (10 мая) и ЦСКА (17 мая).
В этом сезоне Комличенко провел 36 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2025 года он перешел в «Локомотив» из «Ростова».