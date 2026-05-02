Титов: «Видимо, футбольный бог повернулся лицом к самарским болельщикам. Такой фарт надо заслужить»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов прокомментировал гостевое поражение красно-белых от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

Игра завершилась в пользу самарской команды со счетом 2:1. Первый гол хозяева забили с пенальти, а второй — после двойного рикошета.

— «Крылья» сыграли очень достойно, дисциплинированно. Этот фарт, ввиду двух рикошетов от Зобнина и Денисова… Это надо заслужить. Видимо, сегодня футбольный бог повернулся лицом к самарским болельщикам. Это футбольный регион, «Крылья» по праву остаются в РПЛ.

— У болельщиков много вопросов к судейству Карасева. У него были серьезные ошибки?

— Негатив идет с первого спорного свистка в адрес твоей команды. Я прекрасно понимаю болельщиков, но сегодня придраться к чему-либо… Пенальти? Давайте скажем, что его не было, давайте поднимем хайп. Тут даже спорить не надо, судья был рядом, чистейший пенальти! Какие вопросы? Ву и Ахметов ударились головами, надо было Ахметова удалять? Надо смотреть объективно, были помарки, но они были у всех.

Карасев в этом матче отсудил достойно, а команде не хватило эмоций. С трудом обыграли «Пари НН», тогда уже были вопросы. Здесь такая же ситуация, но к Самаре нет вопросов, для них это матч жизни. Футболисты понимают, что надо выигрывать каждый матч, — приводит слова Титова Metaratings.ru.

За два тура до конца чемпионата «Спартак» набрал 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Локомотива» на 2 очка. «Крылья Советов» с 29 очками идут на 10-й строчке.

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 20519 зрителей
Главные тренеры
Сергей Булатов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
13′
Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
78′
Спартак
Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
64′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
6
Сергей Бабкин
8
Максим Витюгов
66′
19
Иван Олейников
72′
20
Кирилл Столбов
14
Михайло Баньяц
58′
77
Ильзат Ахметов
75′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
72′
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
75′
5
Доминик Ороз
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
86′
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
70′
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
56′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
35
Кристофер Мартинс
3
Кристофер Ву
84′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Крылья Советов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
4
15
Удары в створ
3
5
Угловые
0
10
Фолы
12
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
