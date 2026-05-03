Агент Мендес: Халк не поедет в Россию после ухода из «Атлетико Минейро»

В беседе с сайтом Sport24 футбольный агент Патрисия Мендес высказалась о будущем своего клиента, серебряного олимпийского призёра 2012 года, бразильского нападающего Живанилду Виейры ди Соузы (Халка).
2 мая стало известно, что 39-летний Халк, выступавший за клуб Серии А Бразилии «Атлетико Минейро», расторг трудовое соглашение с «петушками» из Белу-Оризонти. Ранее, 30 апреля, ESPN сообщал, что форвард близок к переходу в стан «Флуминенсе».
«Нет, Халк не поедет в Россию. В его планах продолжить карьеру в Бразилии, в “Флуминенсе” из Рио-де-Жанейро», — сказала Мендес.
Отметим, что Халк в период с сентября 2012 года по июнь 2016 года выступал за клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит», став вместе с петербуржцами чемпионом России (2014/2015) и обладателем Кубка страны (2015/2016).
В сезоне-2026 Халк провёл за «Атлетико Минейро» 12 матчей в чемпионате Бразилии, где забил один гол и отдал три ассиста. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в один миллион евро.