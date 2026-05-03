Дасаев о легионерах в РПЛ: «С ужесточением лимита будут приезжать более качественные иностранцы»

«Есть хорошие, но и посредственные присутствуют. “Спартак” и “Зенит” берут еще более-менее нормальных легионеров. Но “Оренбург”, например, покупает иностранцев, которые не лучше наших футболистов. Поэтому я и предлагаю сделать лимит жестче. С ним будут приезжать более качественные иностранцы», — сказал Дасаев «СЭ».
С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.