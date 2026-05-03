«Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и вернул себе лидерство в РПЛ

«Краснодар» после победы над «Акроном» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ, теперь на счету клуба 63 очка после 28 туров. «Зенит», находящийся на второй строчке уступает «Краснодару» одно очко за два тура до конца чемпионата.