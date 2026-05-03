«Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и вернул себе лидерство в РПЛ

«Краснодар» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 1:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол в матче на счету Джона Кордобы (72-я минута).
«Краснодар» после победы над «Акроном» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ, теперь на счету клуба 63 очка после 28 туров. «Зенит», находящийся на второй строчке уступает «Краснодару» одно очко за два тура до конца чемпионата.
«Акрон» с 27 очками расположился на 12 строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Акрон» 11 мая примет «Ростов», а «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет с московским «Динамо».
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
3.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
72′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
82′
19
Марат Бокоев
80
Хетаг Хосонов
24
Йонуц Неделчару
78′
2
Йомар Роча
35
Ифет Джаковац
63′
78′
90
Александр Морозов
22
Артем Дзюба
57′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
65′
6
Максим Кузьмин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
69′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
71′
23
Хуан Мануэль Боселли
88
Никита Кривцов
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
90′
17
Валентин Пальцев
Статистика
Акрон
Краснодар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
5
Угловые
2
1
Фолы
8
11
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
