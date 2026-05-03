Мусаев: «То, что делал сегодня арбитр, пускай останется на его совести»

— В очередной раз команда проявила характер, волю к победе. Первый тайм не получился, играли очень медленно. Все хотели открываться под мяч, мало было доставок в штрафную и открываний на флангах. Во втором тайме игра стала более вертикальной. Кордоба отлично цеплялся за мяч, а партнеры помогали ему на подборах. Мы понимали — если в переходных зонах увеличим давление, то сможем создавать больше моментов. Благодаря этому мы и забили единственный мяч, а Агкацев совершил важнейший сейв в самом конце. Сколько трудных игр мы забрали в концовках этой весной, отыгрывались, меняли ход матчей. Это значит, что у каждого футболиста есть большое сердце, характер и желание побеждать.
— Ходит много разговоров о лояльности судей к «Краснодару». Это как-то влияет на команду?
— Где лояльность арбитров в нашу сторону? В каких матчах? Из-за таких как вы (журналистов. — Прим. «СЭ») это мнение и создается. В каких эпизодах? Ни в одном! И не надо говорить о лояльности. И то, что делал сегодня арбитр — пускай останется на его совести. Я слова не скажу об этом.
На 57-й минуте матча игры судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора отменил гол форварда «быков» Джона Кордобы. Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что колумбиец сфолил на защитнике «Акрона».
«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
72′
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
82′
19
Марат Бокоев
80
Хетаг Хосонов
24
Йонуц Неделчару
78′
2
Йомар Роча
35
Ифет Джаковац
63′
78′
90
Александр Морозов
22
Артем Дзюба
57′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
65′
6
Максим Кузьмин
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
69′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
71′
23
Хуан Мануэль Боселли
88
Никита Кривцов
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
90′
17
Валентин Пальцев
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
