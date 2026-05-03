Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.75
П2
1.93
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.00
П2
11.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.80
П2
1.99
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
13.00
П2
1.09
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
1.65
П2
9.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Мусаев: «То, что делал сегодня арбитр, пускай останется на его совести»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

Источник: Спорт-Экспресс

— В очередной раз команда проявила характер, волю к победе. Первый тайм не получился, играли очень медленно. Все хотели открываться под мяч, мало было доставок в штрафную и открываний на флангах. Во втором тайме игра стала более вертикальной. Кордоба отлично цеплялся за мяч, а партнеры помогали ему на подборах. Мы понимали — если в переходных зонах увеличим давление, то сможем создавать больше моментов. Благодаря этому мы и забили единственный мяч, а Агкацев совершил важнейший сейв в самом конце. Сколько трудных игр мы забрали в концовках этой весной, отыгрывались, меняли ход матчей. Это значит, что у каждого футболиста есть большое сердце, характер и желание побеждать.

— Ходит много разговоров о лояльности судей к «Краснодару». Это как-то влияет на команду?

— Где лояльность арбитров в нашу сторону? В каких матчах? Из-за таких как вы (журналистов. — Прим. «СЭ») это мнение и создается. В каких эпизодах? Ни в одном! И не надо говорить о лояльности. И то, что делал сегодня арбитр — пускай останется на его совести. Я слова не скажу об этом.

На 57-й минуте матча игры судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора отменил гол форварда «быков» Джона Кордобы. Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что колумбиец сфолил на защитнике «Акрона».

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.

Акрон
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
3.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
72′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
82′
19
Марат Бокоев
80
Хетаг Хосонов
24
Йонуц Неделчару
78′
2
Йомар Роча
35
Ифет Джаковац
63′
78′
90
Александр Морозов
22
Артем Дзюба
57′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
65′
6
Максим Кузьмин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
69′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
71′
23
Хуан Мануэль Боселли
88
Никита Кривцов
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
90′
17
Валентин Пальцев
Статистика
Акрон
Краснодар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
5
Угловые
2
1
Фолы
8
11
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
