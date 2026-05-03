Мусаев: «То, что делал сегодня арбитр, пускай останется на его совести»

— В очередной раз команда проявила характер, волю к победе. Первый тайм не получился, играли очень медленно. Все хотели открываться под мяч, мало было доставок в штрафную и открываний на флангах. Во втором тайме игра стала более вертикальной. Кордоба отлично цеплялся за мяч, а партнеры помогали ему на подборах. Мы понимали — если в переходных зонах увеличим давление, то сможем создавать больше моментов. Благодаря этому мы и забили единственный мяч, а Агкацев совершил важнейший сейв в самом конце. Сколько трудных игр мы забрали в концовках этой весной, отыгрывались, меняли ход матчей. Это значит, что у каждого футболиста есть большое сердце, характер и желание побеждать.