«Намерен доказать свою полную невиновность». Заболотный провалил допинг-тест, но доиграет сезон без ограничений

"Всем привет! В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением: моя последняя допинг-проба оказалась положительной, в связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность.