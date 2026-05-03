«Намерен доказать свою полную невиновность». Заболотный провалил допинг-тест, но доиграет сезон без ограничений

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
5.09
X
2.90
П2
2.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
1
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.00
П2
49.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
2
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.42
П2
10.50
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Намерен доказать свою полную невиновность». Заболотный провалил допинг-тест, но доиграет сезон без ограничений

Футболист собирается отстаивать честное имя.

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Спартака» Антон Заболотный провалил допинг-тестирование. Информацию официально подтвердили в московском клубе, высказался и сам 34-летний футболист.

Лекарство для сосудов

Первым о положительной допинг-пробе сообщил инсайдер Андрей Панков в своем Telegram-канале. По словам журналиста, решение о наказании Заболотного будет принято после того, как тот покинет «Спартак». До тех пор нападающий сможет играть без ограничений — но в перспективе ему грозит даже дисквалификация на несколько лет.

По данным инсайдера Ивана Карпова, никакого злого умысла в действиях Заболотного не было — всю карьеру Антон принимает лекарство для сосудов, о чем регулярно сообщает в РУСАДА. Однако минувшей зимой форвард принял усиленную версию препарата, которая содержала запрещенные вещества. Узнав об этом, Заболотный сообщил о ситуации в антидопинговую организацию, после чего получил отстранение, а позднее и временное помилование.

Столичный клуб подтвердил появившуюся информацию.

«Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях. Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», — заявили в пресс-службе красно-белых.

Будет бороться

Вскоре на связь вышел и сам Заболотный. Он опубликовал большое обращение в социальных сетях.

"Всем привет! В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением: моя последняя допинг-проба оказалась положительной, в связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность.

Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку. По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием", — написал форвард.

Нападающий присоединился к «Спартаку» летом 2025 года. Он провел 16 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами (по версии Transfermarkt). Его контракт с красно-белыми действует до завершения сезона.

В конце апреля издание Metaratings сообщало о желании ряда клубов РПЛ, включая «Локомотив», подписать Заболотного в статусе свободного агента, если «Спартак» не активирует опцию продления.

Артем Белинин