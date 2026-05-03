«Намерен доказать свою полную невиновность». Заболотный провалил допинг-тест, но доиграет сезон без ограничений

Форвард «Спартака» Антон Заболотный провалил допинг-тестирование. Информацию официально подтвердили в московском клубе, высказался и сам 34-летний футболист.
Лекарство для сосудов
Первым о положительной допинг-пробе сообщил инсайдер Андрей Панков в своем Telegram-канале. По словам журналиста, решение о наказании Заболотного будет принято после того, как тот покинет «Спартак». До тех пор нападающий сможет играть без ограничений — но в перспективе ему грозит даже дисквалификация на несколько лет.
По данным инсайдера Ивана Карпова, никакого злого умысла в действиях Заболотного не было — всю карьеру Антон принимает лекарство для сосудов, о чем регулярно сообщает в РУСАДА. Однако минувшей зимой форвард принял усиленную версию препарата, которая содержала запрещенные вещества. Узнав об этом, Заболотный сообщил о ситуации в антидопинговую организацию, после чего получил отстранение, а позднее и временное помилование.
Столичный клуб подтвердил появившуюся информацию.
«Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях. Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», — заявили в пресс-службе красно-белых.
Будет бороться
Вскоре на связь вышел и сам Заболотный. Он опубликовал большое обращение в социальных сетях.
"Всем привет! В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением: моя последняя допинг-проба оказалась положительной, в связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность.
Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку. По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием", — написал форвард.
Нападающий присоединился к «Спартаку» летом 2025 года. Он провел 16 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами (по версии Transfermarkt). Его контракт с красно-белыми действует до завершения сезона.
В конце апреля издание Metaratings сообщало о желании ряда клубов РПЛ, включая «Локомотив», подписать Заболотного в статусе свободного агента, если «Спартак» не активирует опцию продления.
