«Пари НН» проиграл «Ахмату» в первом матче с новым тренером

Матч в Грозном закончился со счетом 2:0. «Пари НН» провел первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина.

Источник: Соцсети

Грозненский «Ахмат» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в составе победителей голы забили Лечи Садулаев (55-я минута) и Эгаш Касинтура (60).

«Пари НН» провел первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, сменившего на этом посту Алексея Шпилевского. Ранее Гаранин возглавлял клуб Lit Energy из Медиалиги.

После 28 туров «Ахмат» с 35 очками расположился на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Пари НН» (22) занимает 15-ю позицию.

В следующем туре «Ахмат» 10 мая примет махачкалинское «Динамо», а «Пари НН» 11 мая дома сыграет с московским ЦСКА.

Ахмат
2:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
3.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Вадим Гаранин
Голы
Ахмат
Лечи Садулаев
55′
Эгаш Касинтура
60′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
44′
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
19
Сергей Пряхин
11
Силва Лима Исмаэл
78′
20
Максим Самородов
75′
9
Брайан Мансилья
17
Эгаш Касинтура
85′
42
Мануэль Келиано
77
Георгий Мелкадзе
34′
75′
13
Мохамед Конате
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
4
Илья Кирш
70
Максим Шнапцев
78
Николай Калинский
10
Адриан Бальбоа
21
Реналдо Сефас
29
Лука Веснер Тичич
25
Свен Карич
3
Юрий Коледин
64′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
69
Артем Сидоренко
85′
14
Матвей Урванцев
Статистика
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
16
13
Удары в створ
6
3
Угловые
8
5
Фолы
16
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти