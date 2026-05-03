«Ростов» и «Крылья Советов» обезопасили себя от прямого вылета. Расклады борьбы за выживание после 28 тура РПЛ

«Ростов» (2:1 против махачкалинского «Динамо» в Каспийске) и «Крылья Советов» (2:1 против «Спартака») после своих побед и поражений конкурентов точно финишируют выше 15-го места. Вместе с тем эти команды по-прежнему могут попасть в стыковые матчи. Заодно в борьбе за выживание остался и подтянулся к конкурентам «Сочи», который победил «Оренбург» (3:1).