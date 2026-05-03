Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Реал
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Парма
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
4
:
Ренн
2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
«Ростов» и «Крылья Советов» обезопасили себя от прямого вылета. Расклады борьбы за выживание после 28 тура РПЛ

После 28 туров чемпионата России число команд с риском прямого вылета сократилось на две.

Источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» (2:1 против махачкалинского «Динамо» в Каспийске) и «Крылья Советов» (2:1 против «Спартака») после своих побед и поражений конкурентов точно финишируют выше 15-го места. Вместе с тем эти команды по-прежнему могут попасть в стыковые матчи. Заодно в борьбе за выживание остался и подтянулся к конкурентам «Сочи», который победил «Оренбург» (3:1).

В 29-м туре команды из нижней части таблицы встретятся друг с другом еще в двух матчах. В следующий уик-энд сыграют «Оренбург» — «Крылья Советов» и «Акрон» — «Ростов».

«Сочи» отправится в гости к «Зените», «Пари НН» — к ЦСКА. Оба аутсайдера могут потерять шансы на спасение, если потерпят поражения или даже сыграют вничью, тогда как конкуренты победят или тоже сыграют вничью (в некоторых случаях).

Идущий девятый над этой группой команд «Ахмат» после победы над «Пари НН» (2:0) примет махачкалинское «Динамо». Неудача грозит дагестанцам в том числе обменом местами с нижегородцами и попаданием в зону прямого вылета.

Календарь «Ростова» (30 очков): «Акрон» (11 мая, в гостях), «Зенит» (17 мая, дома).

Календарь «Крыльев Советов» (29 очков): «Оренбург» (10 мая, в гостях), «Акрон» (17 мая, дома).

Календарь «Акрона» (27 очков): «Ростов» (11 мая, дома), «Крылья Советов» (17 мая, в гостях).

Календарь «Оренбурга» (26 очков): «Крылья Советов» (10 мая, дома), «Краснодар» (17 мая, в гостях).

Календарь «Динамо» Махачкала (24 очка): «Ахмат» (10 мая, в гостях), «Спартак» (17 мая, дома).

Календарь «Пари НН» (22 очка): ЦСКА (11 мая, дома), «Рубин» (17 мая, в гостях).

Календарь «Сочи» (21 очко): «Зенит» (10 мая, в гостях), «Ахмат» (17 мая, дома).