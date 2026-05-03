«Ростов» и «Крылья Советов» обезопасили себя от прямого вылета. Расклады борьбы за выживание после 28 тура РПЛ

«Ростов» (2:1 против махачкалинского «Динамо» в Каспийске) и «Крылья Советов» (2:1 против «Спартака») после своих побед и поражений конкурентов точно финишируют выше 15-го места. Вместе с тем эти команды по-прежнему могут попасть в стыковые матчи. Заодно в борьбе за выживание остался и подтянулся к конкурентам «Сочи», который победил «Оренбург» (3:1).
В 29-м туре команды из нижней части таблицы встретятся друг с другом еще в двух матчах. В следующий уик-энд сыграют «Оренбург» — «Крылья Советов» и «Акрон» — «Ростов».
«Сочи» отправится в гости к «Зените», «Пари НН» — к ЦСКА. Оба аутсайдера могут потерять шансы на спасение, если потерпят поражения или даже сыграют вничью, тогда как конкуренты победят или тоже сыграют вничью (в некоторых случаях).
Идущий девятый над этой группой команд «Ахмат» после победы над «Пари НН» (2:0) примет махачкалинское «Динамо». Неудача грозит дагестанцам в том числе обменом местами с нижегородцами и попаданием в зону прямого вылета.
Календарь «Ростова» (30 очков): «Акрон» (11 мая, в гостях), «Зенит» (17 мая, дома).
Календарь «Крыльев Советов» (29 очков): «Оренбург» (10 мая, в гостях), «Акрон» (17 мая, дома).
Календарь «Акрона» (27 очков): «Ростов» (11 мая, дома), «Крылья Советов» (17 мая, в гостях).
Календарь «Оренбурга» (26 очков): «Крылья Советов» (10 мая, дома), «Краснодар» (17 мая, в гостях).
Календарь «Динамо» Махачкала (24 очка): «Ахмат» (10 мая, в гостях), «Спартак» (17 мая, дома).
Календарь «Пари НН» (22 очка): ЦСКА (11 мая, дома), «Рубин» (17 мая, в гостях).
Календарь «Сочи» (21 очко): «Зенит» (10 мая, в гостях), «Ахмат» (17 мая, дома).