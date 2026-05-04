Дзюба рассказал, почему назвал Эмери «тренеришкой»

«Он профессионал лютый, бесспорно. Просто мы играем с “Динамо” Москва — это битва легендарных команд всегда была. Мы 0:5 проигрываем, он мне в перерыве: “Ну, давай, выйди, переверни”. Я на него смотрю, думаю… Я вышел, забил гол, еще момент был. И потом он заходит и говорит: “Ребят, ничего страшного, вы молодцы”. И там понеслось, все начали ругаться, ораться и все. Из-за этого я вышел на эмоциях…», — сказал Дзюба в новом выпуске FONtour.