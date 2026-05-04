Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Ноттингем Форест
П1
1.71
X
4.08
П2
4.85
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Шинник
П1
1.86
X
3.47
П2
4.60
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
П1
3.06
X
3.27
П2
2.49
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
П1
2.65
X
3.07
П2
2.88
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
П1
1.59
X
4.22
П2
6.00
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
П1
6.50
X
4.86
П2
1.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
П1
2.53
X
3.40
П2
2.89

Пономарев: уход Челестини положительно повлияет на ЦСКА в игре со «Спартаком»

Встреча московских команд в рамках Кубка России состоится 6 мая.

Источник: Ильнар Тухбатов, РФС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Отставка Фабио Челестини с поста главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА положительно повлияет на игроков команды перед финальным матчем «пути регионов» Фонбет — Кубка России против столичного «Спартака». Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.

Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА расторг контракт с Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, который до этого был старшим тренером в молодежной команде. Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 6 мая на «Лукойл-Арене».

«Я думаю, что уход Челестини положительно повлияет на игру ЦСКА со “Спартаком” в Кубке России. Когда они были на сборах в ОАЭ, команда меня радовала, хороший состав, отличная селекция, была уверенность в борьбе за чемпионство. И вдруг случилась такая катастрафа, футболисты не знают, что делать на поле, — сказал Пономарев. — Или боятся потерять мяч, замкнуто играют, не получали удовольствие от футбола. Думаю, что футболисты раскрепостятся и заиграют в матче со “Спартаком”, так что должно быть все нормально».

Челестини 50 лет, он возглавил ЦСКА летом 2025 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России, после 11 туров команда лидировала в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России насчитывает пять матчей (три ничьи, два поражения). После 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.