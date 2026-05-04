Пономарев: уход Челестини положительно повлияет на ЦСКА в игре со «Спартаком»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Отставка Фабио Челестини с поста главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА положительно повлияет на игроков команды перед финальным матчем «пути регионов» Фонбет — Кубка России против столичного «Спартака». Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.
Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА расторг контракт с Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, который до этого был старшим тренером в молодежной команде. Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 6 мая на «Лукойл-Арене».
«Я думаю, что уход Челестини положительно повлияет на игру ЦСКА со “Спартаком” в Кубке России. Когда они были на сборах в ОАЭ, команда меня радовала, хороший состав, отличная селекция, была уверенность в борьбе за чемпионство. И вдруг случилась такая катастрафа, футболисты не знают, что делать на поле, — сказал Пономарев. — Или боятся потерять мяч, замкнуто играют, не получали удовольствие от футбола. Думаю, что футболисты раскрепостятся и заиграют в матче со “Спартаком”, так что должно быть все нормально».
Челестини 50 лет, он возглавил ЦСКА летом 2025 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России, после 11 туров команда лидировала в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России насчитывает пять матчей (три ничьи, два поражения). После 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.