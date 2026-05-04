Кто в ЦСКА сменит Челестини после провала: начинал физруком, а потом раскрыл звезду России Кисляка

Главное о Дмитрие Игдисамове!

Источник: pfc-cska.com

Терпение руководства ЦСКА все-таки закончилось. После пятиматчевой безвыигрышной серии Фабио Челестини покинул клуб по соглашению сторон. Его сменщиком назначен Дмитрий Игдисамов.

Рассказываем главное о новом тренере ЦСКА.

  • Игдисамову — 39 лет. Он бывший профессиональный мини-футболист: выступал в Суперлиге за «Приволжанин», но в 22 года был вынужден завязать из-за травм.
  • Свою тренерскую карьеру он начал с работы физруком в обычной школе. Потом оказался в «Рубине» — искал перспективных 6-летних детей для академии за 15 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. И постепенно дорос до уровня юношеских команд. А в 2018 году перебрался в ЦСКА, где сначала вел команду 2005 года, а в 2023-м возглавил молодежку — и вскоре привел ее к чемпионству.
  • Главный скилл Игдисамова, как нетрудно догадаться, — раскрытие молодежи. Он привел в основу Кирилла Глебова и Джамалутдина Абдулкадырова, а также разглядел талант в Матвее Кисляке, от которого отказались «Спартак», «Динамо» и «Локо» — из-за антропометрических данных.

«Я его посмотрел. Под конец занятия сказал: надо зачислять. Убедил игровой интеллект: Матвей предельно быстро оценивал ситуацию и выдавал решение. Мама говорила мне: “Смотришь в книгу, видишь фигу” — так вот, Кисляк сразу видит все, что в книге есть. Натренировать такое очень сложно. Когда Матвей рассказывал о том, что я его чему-то научил, я ему написал: “Как я мог тебя этому научить, если сам так не умею?”» — рассказывал Игдисамов.

  • Игдисамов — сторонник развития универсальности у футболистов.

«Мы должны растить футболистов со всей палитрой качеств, подходящих к любым требованиям. Эту модель я взял у “Атлетика” Бильбао: много учился у бывшего тренера его академии, одного из моих наставников в “Рубине” Эдуардо Докампо. Он говорил: “Реал” и “Барселона” могут купить любых игроков. Мы со своей философией должны выращивать своих. И разработали методику, которая поднимает даже средних футболистов на приличный уровень», — говорил тренер.

  • Кроме Докампо, на него повлияли Бердыев и Данильянц.

«Не копирую философию Докампо слепо: учился и у Бердыева, и у Ивана Альбертовича Данильянца. Симбиоз их знаний и сформировал мои взгляды. Испанские принципы применяю до сих пор, но без лишних пасов. Мне ближе агрессивный стиль. Эду говорил: “Нет смысла в десяти передачах, если одной можешь вывести игрока один в один”.

  • В футболе у Игдисамова довольно серьезные амбиции:

«Мечтаю, чтобы однажды в честь меня назвали улицу. Или написали про меня книгу. Также хочу тренировать сборную России на чемпионате мира».

  • В личной жизни у тренера тоже все развивается бурно. У Игдисамова 5 детей. Вместе с супругой Маей он воспитывает четырех дочерей — Айлу, Оливию, Мелину и Амайю, а также сына Исмаэля.