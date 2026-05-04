Мексиканца Монтеса признали лучшим футболистом «Локомотива» в апреле

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мексиканский защитник Сесар Монтес признан лучшим игроком московского «Локомотива» в апреле по итогам голосования болельщиков, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В апреле Монтес принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два гола. Также на звание лучшего игрока месяца были номинированы Данил Пруцев, Антон Митрюшкин, Алексей Батраков и Лукас Фассон.
Монтесу 29 лет. Он присоединился к «Локомотиву» в сентябре 2024 года. Всего в текущем сезоне мексиканец провел за клуб 29 матчей и забил четыре гола.
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше